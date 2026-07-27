Новый аэродром, тепличные комплексы и фермы: Как планируют восстанавливать Великую Новоселку в ДНР

Для Великой Новоселки разрабатывают генеральный план развития территории. Фото: ЕИПП РФ

Великая Новоселка в ДНР получит новый импульс развития. Эксперты Единого института пространственного планирования РФ вместе с представителями профильных министерств и ведомств Республики обсудили концепцию генерального плана поселка.

Для Великой Новоселки разрабатывают генеральный план развития территории. Фото: ЕИПП РФ

Проект предусматривает создание двух зон комплексного развития. Около 34 гектаров в центре поселка планируют отвести под многоквартирную жилую застройку. В юго-восточной части (около 28 гектаров) Великой Новоселки предлагают разместить общественно-деловые и коммунально-складские объекты.

Ключевым драйвером развития территории должен стать агропромышленный комплекс. В северной и восточной частях поселка хотят сформировать производственные площадки, где разместят консервный завод, колбасный цех, хлебокомбинат, мукомольное производство, молокозавод и пищевкусовую фабрику. Предусмотрено также строительство двух тепличных комплексов, овоще-фруктохранилища, зернохранилища, двух ферм крупного рогатого скота, а также восстановление свинотоварной фермы. Кроме того, рассматривается возможность развития агротуризма на базе создаваемых и уже существующих предприятий.

- Реализация 17 проектных решений позволит создать дополнительно порядка 2000 рабочих мест, - заявили эксперты института.

Для Великой Новоселки разрабатывают генеральный план развития территории. Фото: ЕИПП РФ

Отдельное внимание уделено развитию транспортной инфраструктуры. В числе запланированного - реконструкция местного аэродрома и строительство объездных автомобильных дорог к северо-востоку и юго-западу от поселка. Это позволит вывести транзитные автотранспортные потоки за пределы населенного пункта и снизить нагрузку на его улично-дорожную сеть.

Параллельно прорабатываются вопросы инженерной инфраструктуры, расширения озелененных территорий и развития социальной сферы. В планах - строительство двух детских садов на 200 мест каждый и школы на 450 мест, которую возведут в два этапа: первый корпус (на 200 мест) планируют построить до 2030 года, второй (на 250 мест) - к 2046 году.

Для Великой Новоселки разрабатывают генеральный план развития территории. Фото: ЕИПП РФ

Также предусмотрено создание клуба с библиотекой и музеем, детско-юношеской библиотеки и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. В числе приоритетных задач - восстановление Великоновоселковской центральной районной больницы и районного стадиона.

Напомним, что Великая Новоселка вошла в число опорных населенных пунктов ДНР, для которых в 2026 году разрабатывают генеральные планы. Аналогичные документы готовят для городов Артемовск, Докучаевск и Курахово.

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