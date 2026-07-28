Подразделения российской армии активно продвигаются вперед Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают активно продвигаться в ДНР. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, группировка войск «Центр» решительными действиями освободила населенный пункт Торское. Кроме того, российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Доброполья, Рубежного, Новотроицкого, Сергеевки, Светлого и Новониколаевки.

В зоне ответственности группировки «Центр» потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 365 военнослужащих, а также три бронемашины и три автомобиля.

Существенные успехи достигнуты и другими группировками ВС РФ. Подразделения «Запада» нанесли удары по силам ВСУ в районах Рубцов, Яцковки и Святогорска.

За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки более 210 солдат, одну боевую бронемашину, 17 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение после серии ударов по позициям противника в районах Николайполья, Семеновки, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Краматорска.

Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 230 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и 19 автомобилей.

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