БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный дом в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поздно ночью 27 июля в приморской части Мариуполя БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом. Беспилотник попал в квартиру, где проживает Валентина Федоровна. К счастью, женщина не пострадала. По словам сапера Дмитрия, участвовавшего в осмотре места происшествия, мариупольчанке действительно повезло: дрон нес смертоносный боеприпас иностранного производства.

БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный дом в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный дом в Мариуполе

- Мы осмотрели квартиру на предмет наличия взрывоопасных веществ. Ночью здесь произошел подрыв украинского боеприпаса иностранного производства, который поставляется Европой в Украину. Взрыв пришелся на часть балкона - он уничтожен, выбит оконный проем, осколками повреждены внутренние стены. Благо, что хозяйка осталась жива и не пострадала - ее спасли прочные стены советской многоэтажки, - сказал сапер Дмитрий с позывным «Док».

БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный дом в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный дом в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный дом в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Валентина Федоровна рассказала «КП Донецк», что незадолго до обстрела ушла в спальню, в другую сторону квартиры - это ее и спасло.

- А вообще летом я живу в зале, как раз в той комнате, где произошел прилет. Проснулась уже после - сама не понимая, что случилось. Трогаю кровать, а там сплошные куски штукатурки и много-много стекла. Оказалось, все же влетел снаряд: он пробил и балкон, и стены зала, побил мебель и сделал две дырки над моей головой. Я со своей собачкой быстрее в ванную - самое безопасное место, просидела там минуты две–три, и уже начали соседи стучать, звать меня. С 1992 года живу в этой квартире. А в 2022-м от взрывной волны здесь так не пострадало все, как сегодня - тогда просто стекла вылетели. Я выжила благодаря советским стенам, - рассказала женщина.

БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный дом в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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