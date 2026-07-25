Теперь передавать актуальные показания счетчиков, получать электронные квитанции и оплачивать услуги стало проще Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Удобный инструмент для решения бытовых вопросов - чат-бот «КомУслуги ДН» для жителей ДНР - появился в мессенджере «Макс». Сервис дает быстрый доступ к ключевым операциям по водоснабжению и отоплению.

Что умеет чат-бот «КомУслуги ДН»

С помощью бота пользователи могут решать большинство повседневных задач, связанных с оплатой и контролем коммунальных услуг:

- отслеживать историю начислений и проверять наличие задолженностей;

- передавать актуальные показания счетчиков;

- получать электронные квитанции;

- оплачивать услуги онлайн;

- оперативно связываться с поставщиком услуг.

Такой подход значительно экономит время: не нужно заходить на сайт или посещать офис - все операции доступны в привычном интерфейсе мессенджера. Это особенно удобно для тех, кто ценит мобильность и хочет держать контроль над платежами под рукой.

Как пользоваться чат-ботом: пошаговая инструкция

Чтобы получить доступ к функционалу бота, потребуется зарегистрированный Личный кабинет на сайте komuslugi-dn.ru. Далее следуйте простым шагам:

1. Откройте чат-бот в мессенджере «Макс».

2. Нажмите команду «Start», чтобы запустить диалог.

3. В отдельном окне введите логин и пароль от вашего Личного кабинета.

4. После успешной авторизации система предоставит доступ к данным по вашим лицевым счетам.

Теперь вы можете пользоваться всеми функциями бота: проверять начисления, передавать показания, оплачивать услуги и запрашивать необходимую информацию - все в одном чате.

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