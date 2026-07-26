Российские войска продолжают продвигаться по территории ДНР, занимая более выгодные рубежи Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска продолжают продвигаться по территории Донецкой Народной Республики, занимая более выгодные рубежи. Согласно данным Министерства обороны РФ, за прошедшие сутки подразделения группировки войск «Запад» провели успешные операции против живой силы и техники ВСУ в окрестностях Святогорска.

Всего в зоне действий этой группировки противник потерял около 215 своих военнослужащих. Также были уничтожены одна боевая машина пехоты, две бронемашины, семнадцать автомобилей, два артиллерийских орудия и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Подразделения «Южной» группировки войск смогли улучшить свое тактическое положение после ударов по украинским силам в районах Высокоивановки, Николаевки, Никоноровки, Славянска, Николайполья и Ореховатки.

За сутки потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили свыше 200 военнослужащих, пять бронемашин и двадцать семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» также улучшили свои позиции на передовой. Их атаки в районах Дружковки, Доброполья, Шевченко, Красноярского, Сергеевки и Светлого привели к значительным потерям ВСУ.

Сообщается, что украинские вооруженные формирования потеряли до 385 солдат, три бронемашины, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня и станцию радиоэлектронной борьбы.

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