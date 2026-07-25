В результате аварии пострадали три человека. Фото: МВД по ДНР

В центре Донецка произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

Все началось с того, что в районе торгового центра «Золотое кольцо» водитель автомобиля «Jetour» проигнорировал законное требование сотрудников Госавтоинспекции остановиться и вместо того, чтобы притормозить, стал набирать скорость. Полицейские были вынуждены начать преследование нарушителя.

Пьяный водитель устроил в Донецке ДТП с пострадавшими, пытаясь скрыться от ДПС МВД по ДНР

Во время погони водитель иномарки неоднократно нарушал правила дорожного движения: проезжал на красный свет, значительно превышал скорость и даже выезжал на встречную полосу, пересекая двойную сплошную линию. Ситуация накалялась, а риск для других участников движения становился все выше.

Кульминация произошла на пересечении проспекта Мира и улицы Артема. Здесь водитель «Jetour» снова проехал на красный сигнал светофора и врезался в «ГАЗель». От сильного удара «ГАЗель» опрокинулась.

В результате аварии пострадали три человека. Фото: МВД по ДНР

В результате аварии травмы получили водитель иномарки, а также водитель и пассажир «ГАЗели». Всех троих экстренно доставили в больницу. По предварительным данным, водитель «Jetour» был пьян.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять детали происшествия.

В результате аварии пострадали три человека. Фото: МВД по ДНР

В Госавтоинспекции подчеркивают, что подобные действия - управление автомобилем в нетрезвом виде, превышение скорости, игнорирование требований полиции - не только грубо нарушают ПДД, но и создают прямую угрозу жизни и здоровью людей.

За такие нарушения законодательством РФ предусмотрена строгая административная и уголовная ответственность.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Летал» по встречке и игнорировал требования ДПС: В Мариуполе задержали пьяного лихача

В Мариуполе пьяный водитель устроил погоню с ГИБДД (подробнее)