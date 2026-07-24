20 миллионов на преображение: Как в Макеевке восстанавливают детскую школу искусств имени Ханжонкова, построенную в 1965 году

В Макеевке продолжают масштабную реконструкцию детской школы искусств № 2. Фото: МАХ/Макаров

В Макеевке продолжают масштабную реконструкцию детской школы искусств № 2, носящей имя выдающегося деятеля кинематографа А.А. Ханжонкова. Финансирование проекта, стартовавшего 15 мая и реализуемого в рамках национального проекта «Семья», превысило 20 миллионов рублей. По плану, все работы по капитальному ремонту должны быть завершены к концу текущего года. На данный момент объект готов почти наполовину.

В Макеевке продолжают масштабную реконструкцию детской школы искусств № 2. Фото: МАХ/Макаров

В Макеевке продолжают масштабную реконструкцию детской школы искусств № 2. Фото: МАХ/Макаров

В Макеевке продолжают масштабную реконструкцию детской школы искусств № 2. Фото: МАХ/Макаров

Вице-премьер ДНР Кирилл Макаров поделился деталями хода работ и подчеркнул значимость проекта. По его словам, подрядчик уже успешно справился с демонтажом около 1500 квадратных метров кровельного покрытия и приступил к его восстановлению, а также к работам по обновлению фасада. На стройплощадку доставлены все необходимые строительные материалы, установлены временные леса, на некоторых участках кровли выполнена стяжка. Параллельно ведется подготовка внутренних помещений.

В Макеевке продолжают масштабную реконструкцию детской школы искусств № 2. Фото: МАХ/Макаров

В Макеевке продолжают масштабную реконструкцию детской школы искусств № 2. Фото: МАХ/Макаров

В Макеевке продолжают масштабную реконструкцию детской школы искусств № 2. Фото: МАХ/Макаров

- Восстанавливаем не только Донецк. Последовательно приводим в порядок детскую школу искусств имени Ханжонкова в Макеевке. Школа, которая ведет свою историю с 1965 года, сегодня остается одним из центров дополнительного образования города и рассчитана на 500 воспитанников, - отметил Макаров.

Следующий год станет особенным для школы, ведь исполнится ровно 150 лет со дня рождения Александра Ханжонкова, знаменитого уроженца Макеевки и основоположника российского кинематографа. В школе действует музей в его честь, и особенно символично, что к этой памятной дате учреждение откроет свои двери для воспитанников в полностью обновленном виде.

В Макеевке продолжают масштабную реконструкцию детской школы искусств № 2. Фото: МАХ/Макаров

В Макеевке продолжают масштабную реконструкцию детской школы искусств № 2. Фото: МАХ/Макаров

По словам министра культуры ДНР Михаила Желтякова, школа играет важную роль в воспитании юных талантов. Это место, где дети делают первые шаги в искусстве, находят свое призвание и учатся творчески мыслить.

В школе работают 30 преподавателей, которые обучают детей по четырем направлениям: музыка, хореография, изобразительное искусство и эстетическое развитие. После завершения ремонта учреждение сможет принять более 300 воспитанников.

- Обновленная школа станет современным центром притяжения для детей и подростков города, - заявил министр.

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