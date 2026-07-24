Чтобы добраться до богатых залежей соли, специалисты пробили два шахтных ствола, уходивших вглубь земли более чем на 210 метров. Фото: ТГ/Волошин

23 июля 1885 года началась новая страница в промышленной истории Донбасса: в Бахмутском уезде, неподалеку от деревни Ильиновка и станции Ступки, был открыт соляной рудник «Петр Великий». Его появление было связано с деятельностью «Голландского общества для разработки каменной соли в России» - компании, решившей вложить серьезные средства в освоение местных соляных залежей. О том, как этот рудник поменял жизнь Ступок и всего Донбасса, рассказал сенатор России от ДНР Александр Волошин.

Объем инвестиций для той эпохи был внушительным: 600 тысяч гульденов, что составляло примерно миллион рублей. Голландские предприниматели и инженеры не ограничились финансированием - они привнесли передовые на тот момент технологии добычи. Чтобы добраться до богатого надбрянцевского пласта соли, специалисты пробили два шахтных ствола, уходивших вглубь земли более чем на 210 метров.

Вместе с развитием рудника менялась и жизнь самого поселка. Для детей рабочих открыли школу, постепенно формировалась и остальная инфраструктура. Присутствие нидерландских специалистов оставило заметный след в истории Ступок - их опыт и подходы повлияли на становление местной горнодобывающей отрасли.

После революции шахту переименовали в рудник имени Артема №1. Но уже в середине 1920-х годов добыча соли была прекращена: причиной стали серьезные технические проблемы - сложности с водоотливом и повреждения горных выработок.

- Сегодня от предприятия сохранилось лишь озеро на месте бывшего рудника - напоминание о времени, когда Донбасс становился одним из ключевых промышленных центров региона, - рассказал сенатор.

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