Отключения электроэнергии связаны с проведением комплекса технических работ. Фото (архив): Минуглеэнерго

Плановые отключения электроэнергии в Донецке 24 июля затронут несколько районов. Жителей просят учитывать временные перебои со светом при планировании дня.

Какие районы будут обесточены

Согласно данным АО «Юго-Западная Электросетевая Компания» «Донецкэнерго», ограничения затронут сразу пять районов: Ворошиловский, Буденновский, Калининский, Киевский и Пролетарский (включая город Моспино).

Сколько не будет электричества

Продолжительность перебоев с электроснабжением 24 июля различается в зависимости от района и участка работ.

Так, в Ворошиловском районе отключения продлятся около 5 часов - с 10:00 до 15:00. В Буденновском и Калининском районах максимальный период отключения может составить 10 часов - с 08:00 до 18:00. На части улиц этих районов свет отключат с 08:00 до 16:00. В Киевском районе электричества не будет 7,5 часов (с 08:30 до 16:00). Пролетарский район (город Моспино) - перерыв в электроснабжении составит примерно 8 часов - с 08:30 до 16:30.

Причины

Отключения связаны с проведением комплекса технических мероприятий, необходимых для поддержания надежности электроснабжения. По данным энергокомпании, работы включают:

- обрезку деревьев в охранной зоне воздушных линий (ВЛ);

- замену опор и воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ;

- техническое обслуживание оборудования;

- техобслуживание ВЛ 0,4 кВ.

Подробный график отключений по районам и улицам

Ворошиловский район:

пр. Б. Хмельницкого: 77-79 - 10:00 – 15:00

ул. Щорса: 32-38, 33 - 10:00 – 15:00

Калининский / Буденновский районы:

ул. Элеваторная: 1, 21-31, 21а, 31а - 08:00 – 18:00

ул. Дегтярева: 1-33; 2-34 - 08:00 – 18:00

ул. Миражная: 1-9; 2-24 - 08:00 – 18:00

ул. Токмасская: 1-19; 2-28 - 08:00 – 18:00

ул. Корсунская: 1-23; 2-22 - 08:00 – 18:00

ул. Лавровая: 1-25; 2-30 - 08:00 – 18:00

Буденновский район:

ул. Вышнеградская: 14, 16, 18, 20, 22-26 - 08:00 – 16:00

ул. Антропова: 9-13, 14 - 08:00 – 16:00

ул. Клайпеды: 17-25, 22, 27 - 08:00 – 16:00

ул. Патаржинского: 1-15, 21, 2-16, 12а, 14а, 34 - 08:00 – 16:00

ул. Баратынского: 1-29, 2-14 - 08:00 – 16:00

ул. Праздничная: 1-5, 2-14 - 08:00 – 16:00

ул. Нижнекурганская: 2-32 - 08:00 – 16:00

ул. Верхнекурганская: 8, 14а - 08:00 – 16:00

Калининский район:

ул. Мерецкова: 1-13, 2-8а - 08:00 – 16:00

ул. Пархоменко: 1-17, 6-10, 11, 10б - 08:00 – 16:00

ул. Гипрошахтная: 18-28, 30-38 - 08:00 – 16:00

ул. Моцарта: 1-13, 15-17, 2-8 - 08:00 – 16:00

ул. Доватора: 4а - 08:00 – 16:00

ул. Проходчиков: 1а-9а, 9б, 2-8, 8а, 6а, 14, 18 - 08:00 – 16:00

Киевский район:

ул. Волновахская: 1-39, 2-44 - 08:30 – 16:00

ул. Верстовского: 1-35, 4-78 - 08:30 – 16:00

ул. Экономическая: 15, 23 - 08:30 – 16:00

Пролетарский район (г. Моспино):

ул. Некрасова: 1-44 - 08:30 – 16:30

ул. Пушкина: 17-34 - 08:30 – 16:30

ул. Свердлова: 15-37 - 08:30 – 16:30

ул. Крупская: 11-30 - 08:30 – 16:30

ул. Горького: 1-16 - 08:30 – 16:30

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