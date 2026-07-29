В результате ударов поражены живая сила и техника ВСУ. Фото: Минобороны России

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

За минувшие сутки подразделения группировки «Запад» нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Яцковки, Святогорска и Долины. Всего в зоне ответственности этой группировки противник потерял до 220 военнослужащих, 22 автомобиля, одно артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили свое тактическое положение после серии ударов в районах Высокоивановки, Николайполья, Веролюбовки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Стенок.

Потери противника там составили более 150 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», две бронемашины, 29 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции РЭБ.

Существенных результатов добилась также группировка «Центр»: в результате активных действий российских бойцов был освобожден населенный пункт Красный Кут.

Кроме того, российские подразделения нанесли удары по позициям противника в районах Грузского, Сергеевки, Новоандреевки, Светлого, Доброполья и Рубежного.

Всего в зоне ответственности данной группировки украинские вооруженные формирования потеряли до 360 своих солдат, одну боевую бронемашину, автомобиль и станцию РЭБ.

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