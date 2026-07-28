Кадры с места происшествия сняли очевидцы. Фото: МВД по ДНР

В Кировском районе Макеевки произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетнего: 21 июля в 16:25 водитель автомобиля «Ауди» A3, двигаясь по улице Кирова, не выбрал безопасную дистанцию и сбил 12-летнего подростка на электросамокате. После аварии мужчина вместе с пассажиром попытался скрыться в лесополосе.

Подросток получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

В Макеевке после резонанса в соцсетях водитель сам пришел в полицию после ДТП с ребенком МВД по ДНР

Видео происшествия случайно сняли очевидцы. Запись зафиксировала и сам момент ДТП, и попытку бегства виновника. Кроме того, ситуацию активно обсуждали в соцсетях, а ориентировки на розыск подозреваемых быстро распространили правоохранители. В итоге водитель сам явился с повинной в полицию.

29-летний мужчина признался, что скрылся с места ДТП, так как испугался ответственности и не до конца осознавал тяжесть последствий.

Кадры с места происшествия сняли очевидцы. Фото: МВД по ДНР

- От испуга я не знал, что сделать, - заявил он. - Неправ, испугался… Увидел в интернете то, что ищут, и решил обратиться сам в полицию. Написал признание.

Водитель и пассажир утверждали, что в состоянии паники пытались добраться до ближайшей больницы за помощью. Сейчас оба заявили о готовности помочь пострадавшему ребенку.

По факту ДТП проводится доследственная проверка - сотрудники Следственного управления УМВД России «Макеевское» собирают материалы для установления вины фигурантов.

Полиция напоминает: оставление места ДТП, особенно при причинении вреда здоровью человека, является грубым нарушением закона и влечет за собой уголовную ответственность, выступая серьезным отягчающим обстоятельством.

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