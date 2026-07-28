Восстановленные жилые многоэтажки в Орджоникидзевском районе Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В апреле 2022 года 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты, 9-й полк ДНР и батальон «Сомали» вели совместные наступательные действия в районе Третьего участка и Администрации Орджоникидзевского района, пытаясь блокировать украинские националистические батальоны на территории металлургического гиганта.

Разбитое ВСУ бывшее здание поликлиники Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Разбитое ВСУ бывшее здание поликлиники Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

После завершения боевых действий в Мариуполе эти места считались одними из самых разрушенных в городе. До сих пор здесь можно встретить остовы сгоревших строений, местами остались заросшие травой воронки от прилетов. А бывшая детская стоматологическая поликлиника вместе с гостиницей «Азовсталь», некогда бывшие одними из основных оплотов пехоты ВСУ, словно исполины, теперь вписываются в уже абсолютно мирные пейзажи этих мест.

Разбитая ВСУ детская поликлиника на проспекте Победы Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возводимый ипотечный дом на улице Миклухо-Маклая Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На проспекте Победы создают новый бульвар Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году, через пару лет после завершения восстановления жилых многоэтажек «тарутинских» и сталинок по проспекту Победы и улицам Волгодонской и Пашковского, здесь взялись за приведение в порядок всей прилегающей инфраструктуры.

На проспекте Победы в Мариуполе создают новый бульвар Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На проспекте Победы в Мариуполе создают новый бульвар Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На проспекте Победы в Мариуполе создают новый бульвар Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На проспекте Победы в Мариуполе создают новый бульвар Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На проспекте Победы в Мариуполе создают новый бульвар Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- В этих местах еще можно встретить лавочки, побитые осколками снарядов, разбитые детские площадки, проезжие части со следами от гусеничной военной техники. Хотелось бы побыстрее избавиться от всех этих флэшбеков: наконец-то взялись за наши натерпевшиеся, многострадальные кварталы, - сказал местный житель Виктор.

На проспекте Победы в Мариуполе создают новый бульвар Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

От площади Победы вниз до улицы Миклухо-Маклая строители полностью демонтировали старую бульварную часть. Лавочки, освещение, тротуарная плитка, бордюры, урны - вся инфраструктура уже готовится к установке.

Восстановленные дома на проспекте Победы Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановленные дома на проспекте Победы Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Помимо этого, сам проспект капитально отремонтирован дорожно-строительной компанией «БКД Строй» - четырехполосная проезжая часть стала как зеркало, а буквально на днях был полностью завершен капремонт улицы Пашковского.

Цветы растут на подоконниках восстановленного дома на проспекте Победы Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановленные дома на проспекте Победы Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почтовый ящик на входной двери восстановленного дома на проспекте Победы Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На улице Волгодонской красуются полностью восстановленные, обжитые сталинские двухэтажки: почтовые ящики с газетами, окна с шторами и цветами на подоконниках. Придомовую территорию еще предстоит восстановить и избавить от эха боевых действий.

Восстановленные дома на проспекте Победы Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановленные дома на проспекте Победы Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановленные дома на проспекте Победы Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среди прочего привлекает внимание побитая временем и оружием демонтированная дорожная инфраструктура: аккуратно собранные в виде пирамидки старые лавочки, люки колодцев, опоры освещения и т. д.

Демонтированная старая дорожная инфраструктура проспекта Победы Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Куда же без нового ипотечного строительства? На улице Миклухо-Маклая решили возвести дом бизнес-класса под названием «Мари» на 60 однокомнатных и 18 двухкомнатных квартир (уже распроданы 44 квартиры). В комплексе строители создали 31 нежилое помещение - большое количество площадей для сравнительно небольшой жилой многоэтажки. На данный момент конструктив здания полностью возведен.

Возводимый ипотечный дом на улице Миклухо-Маклая Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возводимый ипотечный дом на улице Миклухо-Маклая Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возводимый ипотечный дом на улице Миклухо-Маклая Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дорожные строители во время капремонта улицы Пашковского Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Капремонт улицы Пашковского Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напротив - восстанавливается здание Администрации Орджоникидзевского района. На сегодняшний день уже восстановлен и усилен конструктив здания, закрыт тепловой контур: смонтированы кровля и окна. Ведутся работы по устройству фасада, возведению внутренних перегородок, монтажу инженерных коммуникаций, устройству полов и подготовке к финишной отделке.

Капремонт улицы Пашковского Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Капремонт улицы Пашковского Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Капремонт улицы Пашковского Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Капремонт улицы Пашковского Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Капремонт улицы Пашковского Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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