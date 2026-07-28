Внедрение ИИ, расширение электронных услуг и восстановление связи: Как проходит цифровизация в ДНР

До конца года в ДНР планируют построить еще около 2 900 базовых станций. Фото (архив): ТГ/Ежиков

В ДНР прошел прямой эфир с главой Минцифры Республики Дмитрием Уховым. В ходе трансляции министр рассказал о ходе цифровой трансформации в регионе - от внедрения искусственного интеллекта до восстановления связи в освобожденных населенных пунктах.

Искусственный интеллект и автоматизация

В ДНР технологии искусственного интеллекта (ИИ) внедряют поэтапно, делая упор на решения с быстрым практическим эффектом. Среди них – юрист-ассистент «Обращайся», который ускоряет работу с правовыми актами и обработку обращений граждан. Тестируется медицинский ИИ-помощник (чат-бот в мессенджере MAX) - он помогает определить, к какому специалисту необходимо обратиться, что сокращает время поиска нужного врача и делает запись на прием более удобной.

Внедряется платформа «Прогосзаказ.РФ» - она автоматизирует закупочные процедуры и расчет цен контрактов. Также ведется тестирование RPA-платформы, которая роботизирует рутинные операции (перенос данных, подготовка документов и т.д.). Такие решения могут применяться практически во всех органах власти и существенно высвобождают время сотрудников для другой работы, отметил министр.

В Республике создана межведомственная комиссия по вопросам ИИ. Она будет определять приоритеты, координировать работу органов власти, сопровождать пилотные проекты и согласовывать их с федеральной повесткой.

Электронные услуги и обратная связь

Портал «Госуслуги» сегодня используют уже более 760 тысяч жителей ДНР. С начала 2026 года через него были поданы свыше 515 тысяч заявлений. Сейчас в электронном виде доступны 119 массовых социально значимых услуг (82 - федерального и 37 - регионального и муниципального уровней). Цель на текущий год - довести их число до 140.

Жители чаще всего запрашивают сведения об исполнительных производствах, трудовой деятельности, мерах соцподдержки, справках о судимости и размере маткапитала. Чтобы связаться с властями, можно использовать Платформу обратной связи: к ней подключены около 1 900 организаций, а в 2026 году через платформу поступило уже свыше 25 тысяч обращений.

Связь и телекоммуникации

Восстановление телекоммуникационной инфраструктуры идет в сложных условиях: в ДНР поврежден 31 объект связи, еще 51 остается без электричества. Для работы используют дизельные генераторы и источники бесперебойного питания, аварийные бригады оперативно устраняют повреждения там, где позволяет обстановка.

Восстановление телекоммуникационной инфраструктуры проходит в сложных условиях. Фото: Минцифры ДНР

На освобожденных территориях Республики мобильная связь есть в 34 населенных пунктах, интернет - в 9. Построены 312 км волоконно-оптических линий. Часть объектов приходится восстанавливать заново из-за атак БПЛА ВСУ.

Услуги связи предоставляют три оператора: ГУП ДНР «РОС», ООО «Миранда-Медиа» и ООО «К-Телеком». До конца года планируется построить еще порядка 1 165 объектов связи (2 900 базовых станций).

Министр подчеркнул, что временное ухудшение качества связи не всегда связано с техническими неисправностями. В отдельных районах применяются средства радиоэлектронной борьбы, которые влияют на работу мобильной связи и передачу данных.

- Эти меры принимаются в целях безопасности жителей Республики, а специалисты делают все возможное для максимально быстрого восстановления связи, - заявил он.

Услуги связи в ДНР предоставляют три оператора. Фото (архив): ТГ/Ежиков

Переход на российское ПО и стратегические проекты

По словам Дмитрия Ухова, ДНР отказалась от использования иностранного софта. Доля российского программного обеспечения в органах власти достигла 86%. Им передали более 11 тысяч автоматизированных рабочих мест с установленными отечественными операционными системами и офисными пакетами. В планах - обновление Astra Linux для более чем 2 тысяч рабочих мест и внедрение российской антивирусной системы.

- Это направление имеет принципиальное значение, поскольку цифровое развитие невозможно строить на технологически зависимой основе, - подчеркнул глава ведомства.

Министр добавил, что большая часть работы Минцифры реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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