В Донецке поселились альпаки: Уникальный парк для семейного отдыха открыли в столице ДНР

В новом парке обитают редкие животные. Фото: ТГ/Макаров

В Донецке на фоне масштабных восстановительных работ сделали неожиданный, но приятный шаг в развитии инфраструктуры для отдыха. Сегодня в городе открылся уникальный парк, населенный экзотическими животными, главным украшением которого стали пушистые альпаки.

В новом парке обитают редкие животные. Фото: ТГ/Макаров

Об открытии новой площадки сообщил вице-премьер ДНР Кирилл Макаров. Он отметил, что на фоне типичных для региона инициатив, связанных с промышленностью и восстановлением, идея создания в столице Республики парка с редкими животными поначалу показалась неожиданной. Однако к реализации проекта приступили еще зимой, и теперь парк готов принимать первых посетителей.

В новом парке обитают редкие животные. Фото: ТГ/Макаров

В новом парке обитают редкие животные. Фото: ТГ/Макаров

Новый парк раскинулся на просторной территории в 3400 квадратных метров и уже стал домом для 49 обитателей. Среди них - милые альпаки и их близкие родственники ламы, игривые камерунские и камори козы, грациозные европейские оленята и, конечно же, ставшие любимцами многих пушистые кролики.

В новом парке обитают редкие животные. Фото: ТГ/Макаров

В новом парке обитают редкие животные. Фото: ТГ/Макаров

- Это первый и единственный парк альпак на воссоединенных территориях России, - подчеркнул Кирилл Макаров.

В новом парке обитают редкие животные. Фото: ТГ/Макаров

В новом парке обитают редкие животные. Фото: ТГ/Макаров

С его появлением ДНР присоединилась к числу 14 регионов Российской Федерации, где существуют подобные рекреационные пространства. Открытие парка не только расширяет возможности для семейного досуга, но и служит дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма в Республике.

В новом парке обитают редкие животные. Фото: ТГ/Макаров

В новом парке обитают редкие животные. Фото: ТГ/Макаров

Особое внимание при создании парка уделили социальной составляющей. Его посещение сделают бесплатным для участников специальной военной операции. Помимо этого, льготные и бесплатные билеты предусмотрены для детей до трех лет, людей с инвалидностью, многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и участников боевых действий.

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