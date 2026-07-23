За вклад в медицину Донбасса: Хирург Петр Царьков удостоен государственной награды

Заслуженную награду Петру Царькову вручили в Совете Федерации. Фото: ТГ/Волошин

Известный хирург Петр Царьков был удостоен знака отличия «За заслуги перед ДНР» III степени. Награду ему вручил сенатор Российской Федерации Александр Волошин - от имени Главы Республики Дениса Пушилина.

Вклад Петра Царькова в развитие медицины Донбасса сложно переоценить: его имя прочно связано с развитием онкологической помощи в регионе. Доктор медицинских наук, профессор, руководитель кафедры хирургии и директор клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, а также председатель Российского общества колоректальных хирургов, он активно содействует укреплению медицинской системы региона.

Заслуженную награду Петру Царькову вручили в Совете Федерации. Фото: ТГ/Волошин

Сенатор отметил большую роль Царькова в обучении местных специалистов. По словам Волошина, в нынешних непростых условиях передача медикам опыта от такого признанного эксперта - поистине неоценимый ресурс.

- Петр Владимирович стал настоящим наставником для наших врачей в рамках реализации проектов «Фонда борьбы с колоректальным раком». В условиях, когда перед нашим здравоохранением стоят серьезные вызовы, такой опыт и передача знаний бесценны, - заявил сенатор.

Важным результатом стало техническое переоснащение шести эндоскопических кабинетов и операционной на сумму более 76 миллионов рублей. Инициативность и организаторские таланты Петра Владимировича сыграли в этом ключевую роль. Кроме того, при его непосредственном участии была создана мультидисциплинарная команда, а медики Донбасса получили возможность проходить стажировки в лучших клиниках России.

Сенатор подчеркнул положительную динамику проделанной работы для ДНР.

- Мы видим, как растет процент выявления онкозаболеваний на ранних стадиях, а значит, растут шансы пациентов на полное выздоровление, - заявил он.

Александр Волошин поблагодарил Петра Царькова за самоотверженный и системный труд на благо Донецкой Народной Республики. Сенатор уверен, что будущие проекты с участием выдающегося хирурга принесут еще большую пользу жителям исторических регионов России.

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