Дизайнеры из ДНР покорили международный фестиваль моды имени Вячеслава Зайцева

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

На XX Международном фестивале моды имени Вячеслава Зайцева «Плес на Волге. Льняная палитра», который проходил с 10 по 12 июля, дизайнеры из ДНР завоевали сразу три награды «Серебряный Феникс».

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

На фестивале были представлены более 40 коллекций от авторов из России и других стран. Высоких оценок жюри удостоились работы донецких модельеров Лилии Архиповой, Елены Ковальчук и Виктории Короленко.

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

Лилия Архипова, для которой это был дебют на столь крупной площадке, получила награду за коллекцию «Курпача», вдохновленную культурными традициями Донбасса. Елена Ковальчук и Виктория Короленко отмечены в номинации «Дизайнерская коллекция» за работу «Выше гор только Любовь». А еще один дизайнер из ДНР Ирина Радыш награждена за весомый вклад в развитие модной индустрии России.

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

- Это большая честь для нас - представлять Донецк на такой престижной площадке, - призналась Лилия Архипова. - Мы вложили душу в наши коллекции, и видеть, как они вызывают такой отклик у зрителей и экспертов, невероятно приятно.

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

Председатель экспертного совета, известный кутюрье Игорь Гуляев отметил высокий уровень представленных модельерами работ. В свою очередь, Ирина Радыш, которая входит в число экспертов фестиваля, порадовалась за коллег.

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

- Меня гордость переполняет за своих коллег. За Лилию Архипову, для которой это первая серьезная награда. За то, что в одной из самых главных номинаций «Дизайнерская коллекция» победили Елена Ковальчук и Виктория Короленко, - сказала она.

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

Как отметили в Центре «Мой бизнес» ДНР, успех донецких дизайнеров - результат системной поддержки. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» вот уже на протяжении двух лет он сопровождает дизайнеров на всех этапах: от обучения и регистрации бизнеса до продвижения бренда и выхода на федеральные площадки. Так, при содействии центра 17 дизайнеров из ДНР уже приняли участие в фестивале в Плесе, а позднее более 10 представителей Республики выступили на Международном фестивале «Крымские сезоны». Важным шагом стала и интеграция в общероссийское пространство: в декабре 2025 года лучшие дизайнеры ДНР впервые были представлены в федеральной retail-сети Slava Concept.

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

Донецкие дизайнеры вновь подтвердили свой высокий профессионализм в мире моды. Фото: Центр «Мой бизнес» ДНР

- Креативные индустрии становятся неотъемлемой частью экономики региона, способствуя не только культурному обмену, но и экономическому процветанию. Такой подход открывает новые горизонты для молодых талантов и вдохновляет на создание уникальных проектов, которые могут гордо представлять ДНР на международной арене, - заявила руководитель Центра «Мой бизнес» ДНР Любовь Луговая.

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