В ДНР уделяют особое внимание поддержке граждан в вопросах здоровья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике уделяют особое внимание поддержке граждан в вопросах здоровья - одним из ключевых инструментов такой помощи выступает программа льготного лекарственного обеспечения. Государство делает все возможное, чтобы медицинская помощь была доступной, а лечение - стабильным и непрерывным. Жители Республики могут получить льготные лекарства в ДНР.

Что представляет собой льготное лекарственное обеспечение

Это механизм государственной поддержки, благодаря которому отдельные группы населения могут получать жизненно важные препараты, медицинские изделия и специализированное питание без оплаты. В Минздраве ДНР подчеркивают: такая мера - не только форма социальной помощи, но и важный элемент контроля над хроническими заболеваниями, что позволяет сохранять привычный уровень жизни и не допускать ухудшения состояния здоровья.

Государственная политика строится вокруг приоритета сохранения здоровья граждан. Эта задача реализуется в том числе в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», где акцент сделан на профилактике заболеваний и популяризации здорового образа жизни.

Кто имеет право на льготные лекарства

Право на получение льготных препаратов имеют две группы граждан:

- федеральные льготники;

- региональные льготники.

Как получить

Процесс получения лекарств по льготе максимально прозрачен и состоит из трех понятных шагов.

1. Подтвердите свое право на льготу. Соберите необходимые документы и обратитесь к своему лечащему врачу в поликлинике. Вам понадобятся:

- паспорт;

- СНИЛС;

- полис ОМС;

- документ, подтверждающий льготный статус (например, удостоверение или справка об инвалидности).

2. Получите льготный рецепт. Врач оформит для вас рецепт, срок действия которого составляет от 15 до 90 дней.

3. Заберите лекарство в аптеке. Предъявите рецепт в любой аптеке, участвующей в программе льготного обеспечения. Если нужного препарата временно нет в наличии, аптека обязана обеспечить его в течение 10 рабочих дней. В отдельных случаях, когда требуется специальная закупка, срок предоставления препарата не должен превышать 30 рабочих дней.

Для того чтобы жителям ДНР было проще сориентироваться, где именно можно получить льготные препараты, в национальном мессенджере МАХ запущен специальный чат-бот.

Преимущества программы льготного обеспечения лекарствами

Льготное лекарственное обеспечение решает сразу несколько социально значимых задач:

- снижает финансовую нагрузку на семьи, которым необходимо длительное или постоянное лечение;

- позволяет не прерывать терапию, тем самым предотвращая развитие осложнений;

- уменьшает риск госпитализации и способствует эффективному контролю заболевания.

В Минздраве ДНР напоминают: программа льготного лекарственного обеспечения - это реальная возможность сохранить здоровье и поддерживать высокое качество жизни. Важно своевременно воспользоваться предоставленными мерами поддержки.

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