Птичья перепись: Зачем в ДНР считают диких уток и лебедей

Специалисты фиксируют каждую особь - от лебедей до водяных курочек - ради сохранения экосистемы. Фото: Минприроды ДНР

В Донецкой Народной Республике занялись учетом численности водоплавающих птиц. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии ДНР, специалисты ведомства проводят полевые мероприятия на территории охотничьих угодий.

Объектами наблюдения стали все основные виды водоплавающих: дикие утки и серые гуси, лебеди, а также чуть менее приметные представители пернатого мира - лысухи и водяные курочки.

В Минприроды подчеркнули, что такой учет - это не просто сбор статистики, а комплексная работа по нескольким важным направлениям. Прежде всего, данные позволяют оценить состояние популяций: специалисты фиксируют не только общее количество птиц, но и плотность их расселения, а также возрастную и половую структуру. Это помогает понять, как развиваются популяции и какие угрозы для них существуют.

Специалисты фиксируют каждую особь - от лебедей до водяных курочек - ради сохранения экосистемы. Фото: Минприроды ДНР

Не менее значимым является эпидемиологический аспект. Водоплавающие птицы нередко являются переносчиками различных инфекций. Регулярный мониторинг численности и перемещений пернатых позволяет вовремя выявлять потенциальные вспышки заболеваний и оперативно вводить карантинные меры - это важно как для сохранения дикой фауны, так и для защиты здоровья людей и домашних птиц.

Отдельная задача - сохранение редких видов. Благодаря учету специалисты могут точно определить, какие виды нуждаются в особой охране, и обосновать их включение в Красные книги. Кроме того, данные помогают защищать не только самих птиц, но и важные для них территории - места гнездования и остановки во время миграций.

Собранная информация также активно используется в научной работе: ученые изучают миграционные маршруты, места зимовок, успешность размножения и влияние деятельности человека на жизнь птиц.

Важна эта работа и на международном уровне. Поскольку Россия (и ДНР как ее субъект) участвует в Рамсарской и Боннской конвенциях, данные учета необходимы для отчетности и координации усилий с другими странами по сохранению водно-болотных угодий и мигрирующих видов птиц.

- Учет водоплавающей птицы - это основа для рационального природопользования, охраны биоразнообразия и обеспечения экологической безопасности, - пояснили в Минприроды ДНР.

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