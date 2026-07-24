Донбасс – русский по сущности: Почему регион на протяжении всей истории отвергал украинский национализм

ДНР стала правопреемницей Донецко‑Криворожской республики. Фото: Администрация Главы ДНР

В начале прошлого столетия при поддержке Австро Венгрии на Западной Украине возник украинский национализм с претензией на государственность, а в составе Российской империи появился новый индустриальный узел - Донбасс, ставший «сердцем» страны. В годы революций эти процессы пересеклись. На Всероссийской стратегической сессии «Реализация государственной национальной политики» в Донецке кандидат исторических наук, доцент Юлий Федоровский рассказал, что коллективное производство в нашем регионе требовало единого языка - им стал русский, что ослабляло националистические настроения.

- Идеи киевских националов не пользовались в Донбассе популярностью, - говорит Федоровский. - Как отмечала екатеринославская газета «Звезда», местное население «на 70% состоит из украинских рабочих и солдат, в наивысшей степени равнодушных, а чаще прямо враждебных к национальным желаниям». Известный национал коммунист Иван Майстренко, побывавший в Луганске в конце 1920 года, в своих мемуарах «История моего поколения» признает, что «разочаровался в возможности создания массовой украинской компартии на Донбассе из за низкой национальной сознательности местного рабочего люда». Аналогичные впечатления он вынес и из работы в Бахмуте и Енакиеве и в 1921 году, разочарованный донбасскими реалиями, вернулся в Харьков.

ДНР стала правопреемницей Донецко‑Криворожской республики. Фото: Администрация Главы ДНР

Юлий Федоровский отмечает, что в духовном и социальном отношении жители Донбасса чувствовали себя гораздо ближе к России, чем к Малороссии (Украине). Поэтому, по его словам, естественно, что гораздо большей популярностью здесь пользовалось областное объединение Советов Донецко Криворожского региона.

- Даже западный историк Теодор Фридгут признает: «Донбасс был русским по сущности. Русские населили его и дали региону его рабочую силу. Русские предприниматели были также численно превосходящими… Съезд горнопромышленников был демонстративно русским по мировоззрению и преданности... Подавляющее большинство рабочих Донбасса были русскими, и было какое то количество русских купцов и ремесленников... Украинцы в основном были заняты в сельском хозяйстве за пределами шахт и заводских поселений», - процитировал Федоровский.

Исторические обстоятельства сложились так, что уже с началом революции на малороссийских землях возникло своеобразное двуцентрие. Юго Западный край объединял украинское сельскохозяйственное Правобережье и центральные районы с Киевом, тогда как Донецко Криворожская область представляла промышленный, преимущественно русскоязычный Юго Восток с Донбассом в качестве ядра. Существовали два самостоятельных обкома Советов и два обкома партии большевиков. При этом в индустриальном, во многом русифицированном Донбассе население не связывало себя с Украиной.

- В итоге украинским националистам так и не удалось за все годы Гражданской войны закрепиться в Донбассе - промышленном и русифицированном регионе. Зато здесь в 1918 году была провозглашена Донецко Криворожская Республика - первый опыт собственного государственного строительства региона, историческим правопреемником которой в 2015 году специальным меморандумом Народного Совета объявила себя ДНР, - рассказал Юлий Федоровский.

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