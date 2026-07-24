Дорожные работы в ДНР: где сейчас идет ремонт

В Республике продолжается ремонт дорог. Фото: Минтранс ДНР

Интенсивные работы ведутся на множестве участков, где дорожное полотно годами подвергалось разрушительному воздействию времени и погодных условий, превратившись в настоящую полосу препятствий для водителей и пешеходов. Для местных жителей, уставших от тряски, ям и разбитых машин, восстановление дорог - это не просто комфортное передвижение, а жизненная необходимость.

- Когда говоришь о цифрах в отчетах, это звучит масштабно и сухо, - говорит министр транспорта ДНР Александр Бондаренко. - Но за этими километрами стоят наши с вами будни: обеспечение безопасности при доставке продуктов и грузов, комфортные поездки на работу, в школу, в социальные центры и учреждения культуры, к родственникам и не только.

С начала дорожного сезона в республике обновили почти 120 км автодорог. Около 42 км приходятся на автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения. Еще свыше 76 км региональной и улично дорожной сети приведены в порядок: заменены изношенные слои покрытия.

- Это огромная работа команды дорожников, которая идет каждый день, несмотря на погоду, - сказал Бондаренко.

В планах на этот год - восстановление более 33 км улично дорожной сети в Новоазовском и Мангушском округах, в Горловке, Шахтерске и Енакиево.

- Мы уже сделали более половины. На сегодняшний день отремонтировано свыше 15 километров улиц в этих городах и районах, - рассказывает министр. - Наша задача - не просто закрыть плановые показатели, а дать дорогам долгую жизнь.

Существенную поддержку дорожному хозяйству республики оказывают регионы шефы. Так, в Макеевке подмосковные специалисты завершили обновление на улицах Дорожной и Шахтной. В Снежном самарская бригада сдала участок на улице Ворошиловградской и сейчас трудится на улице Епанчина. В Иловайске нижегородские подрядчики закончили ремонт в переулке Котовского и переулке Степном. В поселке Новый Свет Старобешевского округа дорожники из Бурятии продолжают приводить в порядок улицу Мичурина. В Ясиноватой команда из Челябинской области укладывает новое асфальтобетонное покрытие на улицах Полтавской и Донецкой; параллельно ведутся работы на улице Коммунальной. В Докучаевске рабочие из Республики Саха восстанавливают улицу Калинина.

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