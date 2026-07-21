В приоритете восстановление и модернизация инфраструктуры: планы и результаты работ в ДНР

Вопросам развития инфраструктуры в ДНР уделяется пристальное внимание Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с водоснабжением республики остается одной из самых острых. Поэтому на встрече министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина с главой ДНР Денисом Пушилиным этому вопросу уделили пристальное внимание. Одним из пунктов стало обсуждение развития водовода «Северский Донец - Донбасс», а также плана мероприятий по снижению дефицита воды в регионе, включая переброску ресурсов для Донецкой агломерации на 2025–2030 годы.

- В план включены мероприятия по выявлению и устранению порывов на сетях, снижению потерь воды, использованию шахтных вод, а также увеличению объемов подачи воды из канала «Северский Донец - Донбасс», что позволит к 2030 году создать устойчивую систему водоснабжения в ДНР, - рассказывают в Минстрое России. - С августа 2025 года по настоящее время устранено более 15 тысяч аварийных ситуаций. Обеспечено сокращение потерь на 8,7 тыс. м³/сут. На сегодняшний день проводятся работы по установке необходимых емкостей для воды и организован ежедневный подвоз воды.

Еще одной темой, которой было уделено пристальное внимание, стал предстоящий осенне зимний сезон. Этот вопрос находится на контроле Президента РФ, Правительства, Минстроя России и органов исполнительной власти региона.

- В ДНР проводятся плановые противоаварийные тренировки, сформированы бригады специалистов, что позволяет устранять аварии как можно скорее, - отметили в строительном ведомстве.

Также на встрече обсуждалась работа по интеграции республики в экономическое и правовое поле России в рамках госпрограммы, направленной на восстановление и социально экономическое развитие Донбасса и Новороссии.

- В работах по восстановлению участвуют 26 регионов шефов, - говорят в ведомстве. - Сейчас в строительстве и ремонте задействовано свыше 5,1 тыс. специалистов и более 417 единиц техники, реализуется более 16 тыс. объектов, включая жилье, социальные учреждения, объекты коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

А еще в регионе активно возводится социальная инфраструктура, в том числе для занятий физкультурой и спортом.

- В 2026 году в ДНР будут возведены новые физкультурно оздоровительные комплексы, теннисный зал, бассейны; будут обустроены футбольные поля и баскетбольно волейбольные площадки, - рассказали в Минстрое России.

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