В Донбассе развивают киноиндустрию

В Шахтерске расположен единственный в Республике колледж кино и телевидения. Фото: Колледж кино и телевидения

Глава Шахтерского муниципального округа Александр Шатов обсудил с представителями киностудии «Донфильм» перспективы сотрудничества с Индией. В том числе - организацию обучения индийских студентов в Шахтерском колледже кино и телевидения имени А. А. Ханжонкова.

Шатов отметил, что в Шахтерском округе сформирована уникальная база для развития киноиндустрии: здесь расположен единственный в Республике колледж кино и телевидения, работает центр документального кино «Форпост», открытый по инициативе Министерства культуры России при поддержке Фонда Кино. Также в планах создание школы креативных индустрий.

- Все это создает идеальные условия для развития кинематографа. Ярким подтверждением тому стал организованный киностудией «Донфильм» Первый Донецкий международный кинофестиваль, открытие которого состоялось в Шахтерске в сентябре прошлого года, - отметил глава округа. - Следующим шагом в данном направлении станет взаимодействие с Индией – одной из стран БРИКС – как в реализации совместных проектов, так и в части обучения индийских студентов в Шахтерском колледже кино и телевидения имени А. А. Ханжонкова.

Ранее на студии «Донфильм» был создан первый в мировой истории полнометражный художественный нейрофильм «Тайна Тайн»., получивший высокую оценку от индийских коллег Беспрецедентный проект от начала и до конца создан основателем киностудии Дмитрием Зодчим.

- Тот факт, что ни одна западная мегакорпорация до сих пор не смогла реализовать подобный проект, а независимый автор сделал это в Донбассе в условиях жесткой блокады, является историческим прецедентом, - говорят в «Донфильме». - Проект доказывает: нейросети - это не замена творцу, а высокотехнологичный инструмент, позволяющий реализовать авторский замысел без финансовых и локационных ограничений.

С 12 по 26 сентября 2026 года на втором Донецком международном кинофестивале впервые в истории будет официально введена конкурсная номинация «Нейрофильмы». Команда фестиваля уже разработала первый в мире меморандум об этике работы с искусственным интелектов в кино и строгую методологию оценки таких картин, закладывая фундаментальные правила игры для мирового кинематографа будущего.

Напомним, на первый Донецкий международный кинофестиваль поступили заявки из 108 городов 12 стран, включая Германию, Египет, Израиль, Казахстан, Латвию, Узбекистан, Эквадор и другие.

- Больше всего пришло короткометражек, за ними по количеству заявок идут документальные фильмы. Полнометражных и анимационных - меньше. Мы рады, что к нам приезжают мастера анимации и поделятся своим мастерством, и рады, что к нашему фестивалю такой повышенный интерес, - рассказала директор киностудии «Донфильм» Екатерина Лашина.

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