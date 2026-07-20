Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в ДНР в октябре 2026 года

Официальные изменения стоимости услуг ЖКХ запланированы на 1 октября 2026 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В последнее время в социальных сетях активно обсуждается тема повышения стоимости коммунальных услуг. Утверждается, что новые платежки с повышенными суммами жители региона якобы получат уже за июль. Однако эта информация не соответствует действительности.

Официальные изменения стоимости услуг ЖКХ запланированы на 1 октября 2026 года. Этот шаг - часть долгосрочной государственной программы по поэтапному доведению тарифов до уровня соседних регионов. Такая мера необходима для того, чтобы стабилизировать работу коммунальных предприятий ДНР, модернизировать изношенные сети и обеспечить бесперебойную подачу ресурсов.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ В ОКТЯБРЕ:

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ: до 1 октября - 1929,97 руб./Гкал, с 1 октября - 2449,13 руб./Гкал.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ (В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД): до 1 октября - 49,08 руб./м³, с 1 октября - 62,28 руб./м³.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ (НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ГОДА): до 1 октября -24,54 руб./м³, с 1 октября - 31,14 руб./м³.

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: до 1 октября - 129,19 руб./м³, с 1 октября - 163,94 руб./м³.

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: до 1 октября - с 41,84 руб./м³, с 1 октября - 53,09 руб.

ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ): до 1 октября - 21,49 руб./м³, с 1 октября - 30,19 руб./м³.

ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО):

- для жителей многоквартирных домов (МКД) с 1 октября тариф изменится с 49,44 руб. до 67,33 руб.

- для жителей частного сектора с 1 октября плата вырастет с 57,66 руб. до 78,53 руб.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:

Для квартир в МКД:

- При наличии счетчика: цена изменится с 5,24302 руб./м³ до 6,61145 руб./м³.

- Без счетчика: тариф вырастет с 5,75819 руб./м³ до 7,26108 руб./м³.

Для частных жилых домов (при потреблении менее 1650 м³ в I полугодии или менее 1100 м³ во II полугодии):

- Со счетчиком: цена увеличится с 4,83353 руб./м³ до 6,09508 руб./м³.

- Без счетчика: старый тариф - 5,30908 руб./м³, новый - 6,69475 руб./м³.

Для частных жилых домов (при потреблении более 1650 м³ в I полугодии или более 1100 м³ во II полугодии):

- Со счетчиком: цена изменится с 7,91135 руб./м³ до 9,97621 руб./м³.

- Без счетчика: старый тариф - 8,69070 руб./м³, новый - 10,95897 руб./м³.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ:

Тарифы для домов и квартир, которые не оборудованы электроплитами и электроотопительными установками.

Главное изменение коснулось минимального порога потребления: лимит первой льготной категории увеличен со 100 до 150 кВт·ч.

- До 100 кВт·ч (действовало с 1 января): тариф составлял 1,94 руб./кВт·ч.

- До 150 кВт·ч (вводится с 1 октября): новый тариф составит 2,89 руб./кВт·ч.

- До 800 кВт·ч: стоимость увеличится с 4,48 руб./кВт·ч до 6,69 руб./кВт·ч.

- Свыше 800 кВт·ч: цена изменится с 6,81 руб./кВт·ч до 10,17 руб./кВт·ч.

Полные тарифные сетки для абсолютно всех категорий абонентов детально расписаны и опубликованы на официальном сайте Комитета по тарифам ДНР - kt-dpr.gosuslugi.ru.

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