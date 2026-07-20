Путешествие во времени, туристический код и мемориалы Горловки: Проекты из ДНР претендуют на президентские гранты

Заявочная кампания на новый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив завершена. Фото: ПФКИ

Донецкая Народная Республика направила 46 заявок на первый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2027 года. Общая запрошенная сумма составила более 259 миллионов рублей, еще более 307 миллионов рублей авторы заявок готовы привлечь в качестве софинансирования.

- Всего на участие в конкурсе поступило 8 356 заявок от 13 359 творческих команд из всех регионов страны. Заявочная кампания стартовала 15 апреля и продлилась 2,5 месяца, - рассказали в Фонде.

Теперь заявки ожидают этап независимой экспертной оценки, по итогам которой определятся победители. Их имена будут объявлены 12 ноября. 15 января следующего года начнется реализации проектов-победителей, которая продлится до конца июня.

- Важно, чтобы проекты, претендующие на поддержку, несли реальную пользу людям, укрепляли общенациональную идентичность и открывали новые горизонты для творчества и самореализации, - заявил генеральный директор Фонда Роман Карманов.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Один из проектов, претендующих на победу, подготовило реготделение «Русского географического общества». Его название – «Путешествие во времени: Доисторический Донбасс».

- Проект состоит из двух взаимодополняющих частей: мультипликационного фильма и мастер-класса. Это будет увлекательный мультфильм продолжительностью не менее 7 минут, который перенесет зрителей в далекое прошлое нашего края. Главные герои отправятся в путешествие во времени, где их ждут встречи с удивительными древними обитателями, знакомство с исчезнувшими растениями и возможность увидеть, как формировался современный ландшафт Донбасса, - рассказывают организаторы. - А мастер-класс позволит участникам почувствовать себя настоящими исследователями. С помощью специально оборудованной «Археологической песочницы» дети смогут погрузиться в процесс раскопок.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОД ДОНЕЦКА

Также среди проектов – «Фестиваль. Туристический код Донецка». Его подготовила автономная некоммерческая организация спортивно-культурной направленности «В центре возможностей». Творческой основой проекта является создание участниками авторских экскурсионных маршрутов, объединяющих исторические факты, краеведческие исследования и современные подходы к экскурсионному показу.

- Молодые люди не только изучают историю родного края, но и творчески переосмысливают ее, превращая историко-культурные объекты Донецка в живые истории, понятные и интересные современной аудитории, - рассказывают авторы проекта. - Итогом станет открытый конкурс авторских экскурсионных маршрутов и фестиваль экскурсионного мастерства, в рамках которого победители представят свои разработки жителям региона. Лучшие маршруты будут опубликованы в красочном сборнике-путеводителе, распространяемом бесплатно в печатном и электронном форматах.

МЕМОРИАЛЫ ГОРЛОВКИ

На финансирование претендует и проект «Музея истории города Горловки» - «Мемориалы Горловки». Авторы проекта планируют издать одноименный сборник.

- В нем будет собрана информация о мемориалах, памятниках и памятных местах Головки, - говорят в музее. - Именно памятники, памятные места и мемориалы служат напоминанием о событиях Великой Отечественной войны, мужестве солдат и мирных жителей, помогают сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу страны. Особенно это актуально сейчас, во время специальной военной операции, ведь подвиг дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны случит нравственным ориентиром и поддержкой для наших воинов, которые вновь вынуждены сражаться против нацизма.

СПРАВКА «КП»

Президентский фонд культурных инициатив был создан по Указу Президента России в 2021 году. За время работы Фонд поддержал уже 11 752 проекта на общую сумму более 49 миллиардов рублей. Грантовые проекты реализуются во всех 89 регионах Российской Федерации, включая Донбасс и Новороссию.

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