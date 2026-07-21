Молодежь ДНР поможет беженцам из Константиновки

Дончанка Валерия Прокопчук стала победительницей грантового конкурса. Фото: Минмол ДНР

Проект Валерии Прокопчук направлен на поддержку вынужденных переселенцев, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Когда-то девушка пришла волонтером в пункты временного размещения. Общаясь с людьми, она поняла: многим нужна не только гуманитарная помощь, но и юридическая поддержка. Люди не знали, как восстановить документы, оформить выплаты, решить вопросы с жильем и защитить свои права. Так родился проект, который поддерживает оказавшихся в беде и дает им чувство общности.

В феврале этого года Валерия посещала с гуманитарной миссией пункты временного размещения в Авдеевке и Ясиноватой. Она столкнулась там с огромным количеством различных историй, в том числе беженцев из Константиновки. Поняла, что очень хочет помочь этим людям, и написала медиапроект по развитию юридической грамотности. Это второй грантовый проект дончанки.

- После проверки заявок мне пришло письмо, где было сказано, что я победила. Для меня это очень важно, так как после общения с беженцами я поняла, что очень хочу им помочь, - говорит Валерия.

В рамках проекта команда дончанки создает контент в трех уникальных рубриках:

- «Молодежный кодекс» - короткие видеоролики, в которых простым и понятным языком рассказывается о новых законопроектах.

- «Блиц-юрист» - формат уличных опросов, где прохожим задают вопросы о законодательстве. За верный ответ участники получают подарки.

- «Свет» - самая важная социальная рубрика. Команда проекта выезжает в пункты временного размещения, где консультирует беженцев (в том числе из Константиновки) по насущным юридическим вопросам, а после берёт у них искренние интервью, давая людям возможность быть услышанными.

А еще волонтер продолжает развивать грантовую экосистему Республики. Она делится накопленным опытом с другими ребятами. Недавно в Донецке прошло грантовое обучение «Формула гранта». Прокопчук была одним из организаторов и наставников. Теперь она будет помогать другим молодым авторам «упаковывать» их инициативы в успешные заявки для участия в грантовых конкурсах.

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Учредят медаль «За освобождение Константиновки»

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о решении учредить медаль «За освобождение Константиновки». Государственной наградой будут удостоены военнослужащие, проявившие мужество и героизм при освобождении города.

- Для нас Константиновка – это город с великой историей, которая неразрывно связана с судьбой нашей Великой страны – России. Именно здесь в 1937 году было изготовлено рубиновое стекло для звезд Московского Кремля. И этот факт – прямое и неоспоримое доказательство того, что Донбасс всегда был, есть и будет неотъемлемой частью России, - отметил Пушилин.

Медаль «За освобождение Константиновки» станет почетной наградой для воинов-освободителей и символом признания их вклада в освобождение города.

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