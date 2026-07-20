В ДНР модернизируют сеть автовокзалов

В регионе модернизируют сеть автовокзалов. Фото: Минтранс ДНР

Транспортную инфраструктуру ДНР продолжают обновлять. Так в регионе утвердили график модернизации ключевых пассажирских узлов, рассчитанный на ближайшие четыре года - с 2026 по 2029 год.

Особое внимание уделено Донецку. В план реконструкции попали автовокзал «Южный» и станция «Крытый рынок» - места, через которые ежедневно проходят тысячи пассажиров.

Не менее амбициозные задачи стоят перед специалистами в Мариуполе. Там планируют восстановить здание автовокзала, которое было полностью уничтожено в 2022 году в период боевых действий, а также построить новую автостанцию «Южная». Министр транспорта ДНР Александр Бондаренко уточнил, что работы будут проводиться государственными предприятиями за счет собственных средств и доходных поступлений.

Ранее в Республике уже наладили сообщение по трем новым межмуниципальным маршрутам, один из них обеспечивает связь городов ДНР с освобожденными территориями. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта развития общественного транспорта.

Параллельно в регионе продолжают дорожные работы. В этом году плановый километраж ремонта и строительства дорог составляет 881 километр, включая 350 погонных метров искусственных сооружений. Впервые в ДНР подошли к комплексному обустройству трасс - с установкой освещения, ограждений и дорожных знаков.

КСТАТИ

Построят аэропорт и создадут крупный логистический центр

Восстановление донецкого аэропорта - одна из главных целей генерального плана города, который разработали специалисты Единого института пространственного планирования (ЕИПП) России. Воздушная гавань возродит статус города как ключевого транспортного узла Республики и станет символом восстановления региона.

В ЕИПП РФ сообщили, что проект не ограничивается только строительством комплекса. В планах также развитие автомобильных дорог и железнодорожных путей. Это позволит укрепить всю транспортную систему края, наладить новые торговые связи и повысить промышленный потенциал.

Также в ЕИПП предложили построить у нового аэропорта большой транспортно-складской комплекс. Его строительство предусмотрено в рамках восстановления и социально-экономического развития региона. Площадь объекта составит 62,5 тысячи квадратных метров, а работать на нем смогут почти 700 человек. По замыслу, размещение складов и терминалов рядом с воздушной гаванью упростит поставки товаров и сделает их доступнее для жителей.

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