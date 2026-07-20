Как шахтерам в ДНР оформить доплату к пенсии

В зачет идут только периоды работы в угольной промышленности Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для бывших работников угольной промышленности в ДНР предусмотрена важная мера поддержки - дополнительное социальное обеспечение (ДСО) к пенсии. Претендовать на него могут исключительно бывшие горняки, имеющие длительный трудовой стаж в угледобывающей отрасли, которые трудились на ведущих и наиболее сложных направлениях.

При подсчете специального стажа действует важное правило: в зачет идут только периоды работы в угольной промышленности, причем рассчитываются они в календарном порядке - строго год за год.

Сколько лет нужно отработать?

Все претенденты на ДСО должны быть получателями страховой пенсии, а требования к их специальному стажу зависят от конкретной профессии:

- Не менее 25 лет должны отработать горняки в режиме полного рабочего дня на подземных и открытых горных месторождениях по добыче угля и на строительстве шахт. В эту же категорию входит личный состав горноспасательных частей.

- Не менее 20 лет стажа потребуется тем, кто трудился в качестве работников ведущих профессий. К ним относятся горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках, а также машинисты горных выемочных машин.

Когда подавать заявление и когда придут деньги?

Сроки назначения доплаты напрямую зависят от того, в какой период года пенсионер обратился с заявлением:

- Если подать документы с 1 января по 31 марта, то выплату назначат с 1 мая.

- При подаче заявления с 1 апреля по 30 июня деньги начнут начислять с 1 августа.

- Если обратиться за доплатой с 1 июля по 30 сентября, то ДСО назначат с 1 ноября.

- Если документы поданы в конце года, с 1 октября по 31 декабря, выплату назначат с 1 февраля следующего года.

КСТАТИ

В случае трудоустройства бывшего шахтера на предприятие горнодобывающего комплекса выплата ДСО ему будет приостановлена. Начисление денег прекращается с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором ветеран снова устроился на работу.

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