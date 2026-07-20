Священное место памяти: В Музее архитектуры имени Щусева открылась выставка «Саур-Могила. Высота памяти»

Выставочный проект «Саур-Могила. Высота памяти» представили в Москве. Фото: Минкульт ДНР

Саур-Могила - одна из главных высот Донецкого кряжа, которая сыграла важную роль в боях за освобождение Донбасса в 1943 году. В 1967 году здесь был создан мемориальный комплекс в честь советских воинов, принимавших участие в прорыве Миус-фронта. В 2014 году Саур-Могила вновь оказалась в центре боевых действий. Мемориал был серьезно разрушен, но в 2022 году его восстановили специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны совместно с Российским военно-историческим обществом.

В основу выставки, которая открылась в музее архитектуры имени Щусева в Москве, легли фотографии современных авторов - Надежды Чичеровой и Александра Скворцова, запечатлевших мемориальный комплекс в разные периоды его новейшей истории. Их работы рассказывают о последствиях разрушений, процессе восстановления, показывают его современный и отношение жителей к своей истории и памяти своих героев. Экспозицию дополняют копии материалов из коллекции Комитета по охране объектов культурного наследия региона. Также в экспозиции можно увидеть уменьшенную копию главного обелиска авторства Андрея Дементьева, созданную в 2024 году.

- Выставка о Саур-Могиле - проект очень камерный. Это разговор о памяти, которая сохраняется не только в документах и монументах, но и в человеческих судьбах, - говорит директор Музея архитектуры им. А. В. Щусева Наталья Шашкова. - История мемориала объединяет разные поколения защитников Донбасса и показывает, как культурное наследие становится частью живой общественной памяти. Для Музея архитектуры особенно важно представить посетителям и архивные материалы, и современные фотографические свидетельства, позволяющие увидеть путь мемориала от создания до восстановления.

Выставочный проект «Саур-Могила. Высота памяти» представили в Москве. Фото: Минкульт ДНР

Директор музея напомнила, что недавно было подписано соглашение о сотрудничестве коллегам из Донецкого республиканского художественного музея.

- Мы планируем вместе держаться взятого курса, цель которого - донести до как можно большего количества людей необходимость сохранения исторической памяти, - сказала Шашкова.

Выставочный проект «Саур-Могила. Высота памяти» представили в Москве. Фото: Минкульт ДНР

Директор Донецкого республиканского художественного музея Екатерина Калиниченко отметила, что Саур-Могила - это особое, священное место памяти, доблести, силы и особой энергии советского, русского защитника.

- Важным событием для всех жителей нашего края и особенно для ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых был и мой дедушка, становилась поездка к мемориалу Саур-Могила. В этом месте одновременно можно было встретить участников войны всех фронтов, ведь для многих Донбасс стал второй родиной после окончания войны. Это был настоящий парад доблестных защитников! – вспоминает Калиниченко. - Я хорошо помню конец 2014 - начало 2015 года, когда пассажиры всех рейсовых автобусов, с немым возгласом проезжая легендарную Саур-Могилу, видели разбитые пилоны и уничтоженный памятник советскому солдату, которые лежали на земле. Но мы знали - все отстроим, всему свое время.

Выставочный проект «Саур-Могила. Высота памяти» представили в Москве. Фото: Минкульт ДНР

Сейчас в одном строю восстановленного мемориала на мощных пилонах мы видим лица отважных героев Великой Отечественной войны и ополченцев, славных воинов Донбасса.

Увидеть выставку можно до 6 сентября.

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