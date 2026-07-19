Врачей привлекают в глубинку: 45 медиков прибудут в ДНР по «земским» программам в 2026 году

Илья Куганов – один из участников программы «Земский доктор». Фото: Минздрав ДНР

В 2026 году воспользоваться программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» смогут 45 медицинских специалистов - 35 врачей, а также 10 представителей среднего медицинского персонала.

В Минздраве ДНР заявили, что прошлом году участниками программ стали 33 специалиста - тогда в небольшие населенные пункты республики отправились работать 28 врачей и 5 фельдшеров.

Один из них - молодой педиатр Илья Куганов. Окончив педиатрический факультет Донецкого государственного медицинского университета, он решил отправиться работать туда, где его помощь была нужнее всего – в Иловайскую городскую больницу.

- Программа «Земский доктор» дала мне не просто финансовую поддержку, а реальную возможность заниматься тем, что действительно важно - помогать детям в округе, где особенно чувствовалась нехватка специалистов, - рассказал Илья Сергеевич.

Уже в первые месяцы Илья Сергеевич успешно вел амбулаторные приемы, консультировал родителей и фиксировал положительную динамику в состоянии здоровья детей.

- Глядя на здоровых детей и слыша слова благодарности от родителей, я понимаю - мой выбор был правильным. А программа «Земский доктор» помогла мне не просто найти работу, а обрести призвание, - рассказывает доктор.

С 2024 года в ДНР размеры единовременных компенсационных выплат медработникам были увеличены:

для врачей - с 1 миллиона до 2 миллионов рублей,

для фельдшеров - с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Чтобы получить выплату, нужно:

- в этом году переехать на работу в сельский населенный пункт, поселок городского типа либо город с населением до 50 тысяч человек;

- исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет со дня заключения договора;

- вакансия должна быть включена в программный реестр должностей медработников в медорганизациях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год.

Для подачи документов медикам необходимо обратиться в сектор кадровой политики Минздрава ДНР по адресу: г. Донецк, проспект Богдана Хмельницкого, 102, кабинет № 1306. Задать уточняющие вопросы можно по телефону: +7 856 303-27-76.

Напомним, что проект «Земский доктор/земский фельдшер» реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и федеральной программы «Медицинские кадры».

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