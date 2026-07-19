От детсадов до дворцов культуры: В Мариуполе продолжается восстановление социальных объектов

В Мариуполе восстанавливают второй корпус ДК «Строителей». Фото: Единый заказчик

Все восстановительные работы проводятся при координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Особое внимание уделяется детским садам. Начиная с 2022 года публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» восстановила в Мариуполе более 50 дошкольных учреждений. Сейчас специалисты организации курируют ремонт еще 15 детских садов.

Один из таких объектов - детский сад № 32 в Орджоникидзевском районе города. Здесь строители вышли на финальную стадию наружных работ.

- Общая площадь ремонтируемого здания составляет более 2500 квадратных метров. Строители уже восстановили и усилили все несущие конструкции здания, заменили кровлю и окна. Сейчас активно идет внутренняя отделка помещений и монтаж современных инженерных систем, – рассказали в пресс-службе «Единого заказчика».

После завершения капремонта в детском саду будут полностью готовы восемь групп, современный пищеблок, а также отдельно стоящие здания прачечной и бойлерной. В помещениях установят системы пожарной и охранной сигнализации, а на прилегающей территории обустроят площадки для игр и прогулок. Открыть детский сад планируют уже осенью. Его смогут посещать 150 детей.

В этом же районе Мариуполя завершаются работы во втором корпусе дворца культуры «Строителей». Завершение работ запланировано на август этого года. Специалисты восстановили заменили кровлю, установили новые окна, выполнили внутреннюю и наружную отделку. Сейчас ведутся пусконаладочные работы инженерных систем и благоустройство территории.

После открытия здесь разместятся художественная студия, звукозаписывающая студия и мастерская по изготовлению мягких игрушек.

Параллельно продолжается восстановление главного корпуса ДК «Строителей». В нем заменят остекление, отремонтируют фасад и внутренние помещения: концертный зал, сцену, фойе, репетиционные залы и административные комнаты.

Также строители завершают восстановление трехэтажного здания-общежития Пансионата ветеранов труда на Приморском бульваре. Готовность этого объекта уже составляет 98 процентов.

- В результате многочисленных возгораний полностью разрушились кровля и деревянные конструкции, обрушились перекрытия с первого по третий этаж, повреждены все инженерные системы. Сейчас подмосковные специалисты под руководством компании «РКС-НР» завершают основной комплекс работ. Восстановлены конструктив и кровля, установлены новые пластиковые окна и двери, - сообщили в компании.

В здании 1957 года постройки полностью заменены проводка, системы отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения. Специалисты завершили внутреннюю отделку помещений и ремонт фасада.

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