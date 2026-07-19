Недвижимость в ДНР стали регистрировать быстрее

Реестр недвижимости в Донбассе и Новороссии должен появиться до конца года. Фото: Влад КОМЯКОВ

Срок регистрационных действий с недвижимостью в Донбассе и Новороссии сократился. Об этом на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский.

- У нас сроки в два раза ниже нормативных. Сегодня составляют 9 дней, - отметил он.

Скуфинский напомнил, что территориальные органы Росреестра занимаются формированием Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН) в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 1 января 2023 года. Сейчас в базу уже внесено 7 миллионов объектов при том, что изначально ожидалось, что в реестр войдет 5,6 миллиона объектов.

- Мы превысили уже прогнозные показатели, и в этом году эту работу гарантированно завершим. Таким образом сформирован реестр недвижимости на территории воссоединенных регионов, а это основа и для экономического оборота, и для защиты прав граждан, - сказал Скуфинский.

Михаил Мишустин поручил главе Росреестра уделять особое внимание работе в Донбассе и Новороссии, чтобы люди в том числе могли получить все услуги экстерриториально. Для этого в работе ведомства сейчас находится постепенное внедрение электронных сервисов.

Специалисты Управления Росреестра по Донецкой Народной Республике напомнили, какие постройки считаются капитальными и подлежат обязательному кадастровому учету.

- Кадастровый учет - это внесение данных об объекте в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). После этого государство официально признает, что дом, квартира или участок существуют с определенными характеристиками: границами, площадью, адресом и назначением. Каждому объекту присваивают уникальный кадастровый номер, действующий по всей России. Владелец получает выписку из ЕГРН - главный документ, подтверждающий регистрацию, - отметили в Росреестре.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по ДНР Владислав Вишневский отметил, что к объектам капитального строительства относятся здания, строения, сооружения и недостроенные объекты. Исключение - некапитальные строения и неотделимые улучшения участка.

Основные признаки капитального объекта:

- наличие фундамента и прочная связь с землёй (переместить без серьезного ущерба невозможно);

- материалы изготовления — цельные: кирпич, блоки, капитальные деревянные конструкции, а не разборные элементы;

- есть документы технической инвентаризации, разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию (если требуется), проектная документация, заключение экспертизы;

- объект имеет самостоятельное функциональное назначение;

- может быть отдельным объектом гражданских прав и участвовать в обороте.

- Если постройка соответствует указанным критериям, она подлежит кадастровому учету и права на нее необходимо зарегистрировать. Объект, который не содержит основных признаков, не подлежит постановке на кадастровый учет и права на него не регистрируются, - отметил Вишневский.

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