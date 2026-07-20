Как пройти диспансеризацию в ДНР: все, что нужно знать

Диспансеризация создает благоприятные предпосылки для успешного лечения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике продолжается бесплатная диспансеризация населения. С начала года медицинские осмотры прошли уже 270 тысяч человек. Это почти половина от запланированного показателя.

Министр здравоохранения ДНР Константин Масников отметил, что результаты обследования демонстрируют важность ранней диагностики: у 10 тысяч граждан были впервые выявлены сердечно-сосудистые заболевания, примерно у тысячи человек - сахарный диабет. Кроме того, у 705 пациентов диагностирована онкология.

Глава Минздрава рассказал, что в 67 процентах случаев онкологические заболевания были обнаружены на ранних стадиях. Это создает благоприятные предпосылки для успешного лечения и улучшения прогноза для пациентов.

- Все граждане, у которых в ходе диспансеризации были выявлены отклонения в состоянии здоровья, направлены на дополнительные обследования и лечение в профильные больницы, - рассказали в Минздраве региона.

Диспансеризация - это комплексное углубленное обследование, направленное прежде всего на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и онкологии. Она проводится 1 раз в 3 года для всех граждан, а после 40 лет - ежегодно. Полис обязательного медицинского страхования покрывает ее полностью.

Для чего нужна диспансеризация:

- Ранняя диагностика. Обнаружение болезней (таких как гипертония, диабет, некоторые виды рака) на начальной стадии, когда их лечение наиболее эффективно.

- Оценка рисков. Анализ ваших привычек, наследственности и текущих показателей здоровья позволяет спрогнозировать и предотвратить развитие заболеваний.

- Контроль за здоровьем. Получение индивидуальных рекомендаций от терапевта и «напоминание» себе о необходимости заботиться о здоровье.

- Экономия времени и средств. Лечение запущенных болезней всегда сложнее, дольше и дороже, чем профилактика и раннее вмешательство.

Как понять, когда идти?

Если в текущем году вам исполняется 18, 21, 24, 27… и т.д. лет (каждые 3 года) - вы имеете право на диспансеризацию.

Если вам 40 лет и более - вы проходите диспансеризацию ежегодно.

Что входит?

Объем обследований зависит от возраста и пола. Это могут быть: анкетирование, антропометрия (рост, вес, индекс массы тела), измерение давления, анализы крови (в том числе на холестерин и глюкозу), ЭКГ, флюорография, маммография (для женщин), ПСА-тест (для мужчин) и другие важные скрининги.

Как пройти?

- Обратитесь в поликлинику по месту прикрепления (по полису ОМС) к своему участковому терапевту или в отделение/кабинет медицинской профилактики.

- При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Как записаться на диспансеризацию?

- лично в регистратуре медицинской организации по месту прикрепления;

- по телефону колл-центра 1-500;

- через чат-бот в национальном мессенджере «МАХ».

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