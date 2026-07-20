Новый облик улицы Петровского: В Донецке построят современные жилые кварталы

Важное место в проекте занимает развитие социальной инфраструктуры с учетом шаговой доступности для жителей Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке вдоль улицы Петровского построят новые многоквартирные дома. Проект планировки территории площадью 59,74 гектара был разработан Единым институтом пространственного планирования РФ и уже утвержден Минстроем ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Улица Петровского - одна из ключевых магистралей города: она связывает Кировский и Петровский районы и выходит к Марьинке, входящей в Донецко-Макеевскую агломерацию. Сейчас по обе стороны магистрали расположены микрорайоны Новый Брикетный и Брикетный, где находятся мало- и среднеэтажные дома еще советской постройки. На свободных участках предполагается возвести современные многоквартирные дома более высокой этажности. Суммарная поэтажная площадь наземной части новых зданий превысит 380 тысяч квадратных метров.

На свободных участках предполагается возвести современные многоквартирные дома более высокой этажности Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Важное место в проекте занимает развитие социальной инфраструктуры с учетом шаговой доступности для жителей. В северной части территории планируется построить детский сад на 200 мест и общеобразовательную школу на 900 мест. В южной части появятся физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника и еще один детский сад на 200 мест.

Большое внимание уделено транспортной и пешеходной связности района. Протяженность новых внутриквартальных проездов составит более 43 километров. Кроме того, в планах - масштабное благоустройство: под озеленение и обустройство дворов отведут 4,5 гектара, еще 1,43 гектара займут детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Особый акцент сделан на создании комфортной городской среды: вдоль улицы Нижневартовская благоустроят бульвар.

Отдельный блок мер связан с безопасностью. В подземной части многоквартирных домов запроектированы помещения для укрытия населения в период чрезвычайных ситуаций.

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