Новый облик улицы Петровского: В Донецке построят современные жилые кварталы

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Донецке вдоль улицы Петровского построят новые многоквартирные дома. Проект планировки территории площадью 59,74 гектара был разработан Единым институтом пространственного планирования РФ и уже утвержден Минстроем ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе института.
Улица Петровского - одна из ключевых магистралей города: она связывает Кировский и Петровский районы и выходит к Марьинке, входящей в Донецко-Макеевскую агломерацию. Сейчас по обе стороны магистрали расположены микрорайоны Новый Брикетный и Брикетный, где находятся мало- и среднеэтажные дома еще советской постройки. На свободных участках предполагается возвести современные многоквартирные дома более высокой этажности. Суммарная поэтажная площадь наземной части новых зданий превысит 380 тысяч квадратных метров.
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Важное место в проекте занимает развитие социальной инфраструктуры с учетом шаговой доступности для жителей. В северной части территории планируется построить детский сад на 200 мест и общеобразовательную школу на 900 мест. В южной части появятся физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника и еще один детский сад на 200 мест.
Большое внимание уделено транспортной и пешеходной связности района. Протяженность новых внутриквартальных проездов составит более 43 километров. Кроме того, в планах - масштабное благоустройство: под озеленение и обустройство дворов отведут 4,5 гектара, еще 1,43 гектара займут детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Особый акцент сделан на создании комфортной городской среды: вдоль улицы Нижневартовская благоустроят бульвар.
Отдельный блок мер связан с безопасностью. В подземной части многоквартирных домов запроектированы помещения для укрытия населения в период чрезвычайных ситуаций.
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