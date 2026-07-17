В ДНР 17 июля в результате атак ВСУ погибли двое и пострадали 12 мирных жителей

Всем раненым оказывают медицинскую помощь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

17 июля в ДНР в результате атак со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, еще 12 получили ранения. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин. По его словам, противник продолжает наносить удары по региону с применением беспилотников.

Так, в Никитовском районе Горловки при атаке дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Еще одна жертва, водитель грузовика 1978 года рождения, погиб на автодороге Донецк - Горловка после удара БПЛА.

Ранения получили жители различных округов Республики. В Горняцком районе Макеевки пострадал мужчина 1967 года рождения. В городском округе Дебальцево при атаке на грузовик был ранен водитель 1989 года рождения. Тяжелое ранение в Никитовском районе Горловки получил мужчина 1998 года рождения.

Отдельные эпизоды связаны с атаками дронов на пассажирский транспорт. При ударе по автобусу маршрута №83 в Горловке была ранена женщина 1976 года рождения; в результате атаки на автобус маршрута №2 пострадал мужчина 1967 года рождения.

На автодороге Шахтерск - Енакиево ранения получили мужчины 1983 и 1970 годов рождения - их автомобиль также подвергся атаке. В Великоновоселковском округе около села Новопетриковка при ударе по микроавтобусу пострадали мужчины 1990 и 1968 годов рождения. Кроме того, была ранена женщина 1986 года рождения - легковой автомобиль, в котором она находилась, был атакован недалеко от поселка Великая Новоселка.

Еще двое пострадавших - женщина 1967 года рождения и мужчина 1973 года рождения - получили ранения в Центрально-Городском районе Горловки из-за детонации боеприпаса ВСУ.

Всем раненым оказывают медицинскую помощь, заявил Пушилин.

В Республике повреждены три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры, два пассажирских автобуса, спецтехника, семь грузовых и четыре легковых автомобиля. Инциденты зафиксированы в городских округах Донецк, Горловка, Дебальцево, Торез, Тельмановском, Амвросиевском, Шахтерском, Великоновоселковском, Старобешевском и Ясиноватском муниципальных округах.

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