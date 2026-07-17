Экспортный прорыв: Предприятия ДНР выходят на рынки Беларуси, Узбекистана и Казахстана

Это не просто первые отгрузки, а показатель того, что продукция из ДНР востребована за пределами региона. Фото: сгенерировано нейросетью

Предприятия Донецкой Народной Республики уверенно выходят на международную арену: за первое полугодие 2026 года при активном содействии Центра поддержки экспорта ДНР им удалось наладить поставки продукции в Беларусь, Узбекистан и Казахстан. Результаты работы превзошли все ожидания.

Ключевым достижением стала организация международных бизнес-миссий в марте 2026 года. В них приняли участие 10 предприятий региона - вдвое больше, чем планировалось. За время поездок состоялись 70 переговорных сессий с потенциальными зарубежными партнерами. Кроме того, донецкие производители встретились с торговыми представителями России и сотрудниками ведущих банков разных стран: это позволило получить консультации по нюансам международных расчетов и выстроить понятную финансовую логику будущих сделок.

Первые контракты уже подписаны. Так, ООО «БКК Групп» и Ясиноватский агрокомбинат отправили в Беларусь бараночные изделия и муку, а компания ООО «Эрлайт» поставила конвейерные ленты в Казахстан. Это не просто первые отгрузки - это показатель того, что продукция из ДНР востребована за пределами региона.

Это не просто первые отгрузки, а показатель того, что продукция из ДНР востребована за пределами региона. Фото: сгенерировано нейросетью

Центр поддержки экспорта не ограничивается организацией встреч: он дает предприятиям практические инструменты для успешной работы на внешних рынках. Например, компаниям рекомендовали пересмотреть ценообразование с учетом правил ЕАЭС (в частности, формировать прайс-листы без НДС, поскольку поставки в рамках союза облагаются нулевой ставкой). Для машиностроителей предложили выстраивать гарантийное обслуживание через партнерство с местными сервисными компаниями, а производителям продуктов питания посоветовали адаптировать упаковку под требования целевых рынков.

Помимо бизнес-миссий, Центр активно использовал и другие инструменты поддержки. Для девяти предприятий организовали услугу «Поиск иностранного покупателя», в рамках которой провели дополнительные переговоры в формате видеоконференций. Восемь компаний получили возможность представить свою продукцию на крупных выставках (RosBuild-2026, Cabex-2026, BeautyChemiCos-2026) благодаря организации коллективных стендов.

Важную роль играет и образовательная составляющая. Центр провел консультации для 15 предприятий по вопросам экспорта, логистики и оформления документов - это вдвое больше запланированного. Также состоялись круглый стол и онлайн-вебинар, в том числе мероприятие «Час с Торговым представителем Российской Федерации в Китайской Народной Республике», в котором приняли участие 6 компаний.

Для повышения узнаваемости донецких производителей на официальном сайте Центра поддержки экспорта ДНР создан раздел «Каталог экспортеров». На 30 июня 2026 года в нем представлены два предприятия - производитель специй и фармацевтической продукции. Работа по наполнению каталога продолжается.

Кроме того, Центр помогает компаниям с оформлением необходимой документации. В частности, оказано содействие в получении фитосанитарных сертификатов и сертификатов «Сделано в России» от Российского экспортного центра. Сейчас две компании готовят документы для сертификации.

По словам руководителя Центра «Мой бизнес» Любови Луговой, успехи первого полугодия - это результат комплексной поддержки экспортеров.

- Мы не только помогаем предприятиям найти зарубежных партнеров, но и даем практические рекомендации для успешного выхода на международные рынки, - заявила она. - Во второй половине 2026 года мы продолжим работу по расширению географии экспорта, развитию сотрудничества с торговыми представительствами Российской Федерации и интеграции предприятий ДНР на международные рынки.

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