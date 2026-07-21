Пункт временного размещения в Мариуполе для жителей из освобожденных городов ДНР Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пункт временного размещения (ПВР) граждан работает в полностью восстановленном здании в Орджоникидзевском районе Мариуполя. В строении провели капитальный ремонт: заменили все коммуникации, обновили фасад и внутреннюю отделку, тепловой контур также новый. В здании было решено открыть социальный объект - размещать здесь людей, утративших жилье в освобожденных городах и населенных пунктах ДНР.

Пункт временного размещения в Мариуполе для жителей из освобожденных городов ДНР Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для временного проживания созданы все условия: установлены кухонная и спальная мебель, стиральные машины, телевизоры и другая бытовая техника. Помимо возможности готовить самостоятельно, у жителей ПВР есть трехразовое питание - сытную пищу доставляют ежедневно.

Пункт временного размещения в Мариуполе для жителей из освобожденных городов ДНР Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пункт временного размещения в Мариуполе для жителей из освобожденных городов ДНР Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас здесь проживают 20 человек из разных, некогда горячих точек ДНР: Курахово, Красноармейска, Селидово и других населенных пунктов. У каждого - своя горькая история пережитого. В родных местах у этих людей остались навсегда потерянные дома и квартиры, у кого то - родственники, которых уже не вернуть.

Пункт временного размещения в Мариуполе для жителей из освобожденных городов ДНР Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Те, кто во что бы то ни стало решили дождаться прихода российской армии в своих городах, теперь решают вопросы дальнейшей, уже мирной жизни. Власти помогают с получением медицинской помощи, оформлением российских паспортов, выплатой компенсаций, постановкой на очередь на жилье и другими важными вопросами.

Пункт временного размещения в Мариуполе для жителей из освобожденных городов ДНР Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проблем у людей, утративших абсолютно все документы, - немало. Как получить российский паспорт, как оформить денежное пособие, где получить квалифицированную медицинскую помощь при отсутствии документов, удостоверяющих личность? На эти и многие другие вопросы ответил депутат Народного Совета ДНР Сергей Добровольский, который с гуманитарной миссией посетил ПВР в Орджоникидзевском районе города.

- Моя задача, как и задача «Единой России», - помочь вам в решении проблемных вопросов, которые по какой либо причине выходят за сроки, установленные законодательством. Обратная связь о решении этих вопросов будет дана всем, кто обратился, - подчеркнул Сергей Добровольский.

У многих проживающих здесь людей было простое человеческое желание не только рассказать о насущных проблемах, но и просто поговорить - поделиться пережитым. Мариупольцы, обслуживающие ПВР, относятся ко всем эвакуированным подопечным с пониманием: пережитый ужас боевых действий для всех один.

Людмила Ивановна - из Красноармейска. К началу освободительной операции она жила в микрорайоне Лазурный и в частном доме у мамы.

- В апреле 2025 года уже все летало вокруг нас. Шли бои в окрестностях города. Все высотки заняли подразделения ВСУ. Выбило окна и часть стен в нашем доме, в который мы только что переехали. Нам пришлось перебраться в другой, трехэтажный дом, он был недалеко, - говорит женщина. - Третьего апреля мы поспали хорошо, а четвертого легли - и ракета прилетела и в этот дом. Видимо, с высоток смотрели, куда мы перебираемся, и стреляли по пятам, что называется. В этом последнем, трехэтажном доме моя мама погибла - там и похоронена, в подвале.

- А когда увидели первого нашего военного? Как проходила эвакуация?

- Где то в декабре, числа десятого. Мы тогда жили ближе к Гришино, на северо западе Красноармейска. Зашли российские военные, накормили, дали позвонить родственникам - мы сразу позвонили в Донецк, - вспоминает Людмила Ивановна. - А потом другие военные и волонтеры нас эвакуировали: сначала в Селидово, потом в Донецк. Не менее страшно было эвакуироваться, чем жить под обстрелами. Во время эвакуации по машине с жителями постоянно пытались ударить дронами. Нам военные кричали: «Воздух!» - и мы сразу выпрыгивали из машины. Так было несколько раз, пока не добрались до безопасного места.

Сегодня Людмила Ивановна вместе с другими 19 жителями пункта временного размещения ждет оформления документов. Для них созданы все необходимые, комфортные условия. Черная полоса страха и лишений сменилась белой: люди, несмотря на все перенесенные страдания, надеются на спокойную и мирную жизнь в родной России.

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