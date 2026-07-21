«Задача - вывести дороги на качественно новый уровень надежности»: В ДНР дорожники ежедневно следят за состоянием автомагистралей

Благодаря каждодневной работе дорожников обеспечивается бесперебойная логистика и связанность городов. Фото: ТГ/Бондаренко

В ДНР продолжают обновлять транспортную инфраструктуру. Работы ведутся в том числе в рамках народной программы «Единой России», и важную роль здесь играет не только капитальный ремонт, но и ежедневный, кропотливый труд дорожников. Об этом заявил министр транспорта Республики Александр Бондаренко.

Благодаря каждодневной работе дорожников обеспечивается бесперебойная логистика и связанность городов. Фото: ТГ/Бондаренко

Под руководством региональной «Службы автомобильных дорог Донбасса» специалисты подрядных организаций обеспечивают бесперебойную логистику и связанность городов. Как подчеркнул министр, без регулярного ухода за магистралями любые масштабные ремонты быстро придут в негодность.

Благодаря каждодневной работе дорожников обеспечивается бесперебойная логистика и связанность городов. Фото: ТГ/Бондаренко

За одну только прошедшую неделю был выполнен значительный объем работ на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. В частности, рабочие скосили траву на обочинах и в полосе отвода: общая площадь обработанных территорий составила 3 316,42 тысячи квадратных метров. Как пояснили в ведомстве, это не только вопрос эстетики: высокая трава может сужать габарит проезда и создавать риски для безопасности.

Благодаря каждодневной работе дорожников обеспечивается бесперебойная логистика и связанность городов. Фото: ТГ/Бондаренко

Помимо покоса травы бригады ежедневно решают целый комплекс задач. Дорожники наносят горизонтальную и вертикальную разметку, устанавливают новые дорожные знаки, убирают автопавильоны, чтобы пассажиры могли комфортно ожидать транспорт. Также ведется работа в труднодоступных местах - у ограждений и опор освещения. Не менее важна и уборка мусора на обочинах, а также устранение локальных дефектов дорожного покрытия и элементов инфраструктуры.

Благодаря каждодневной работе дорожников обеспечивается бесперебойная логистика и связанность городов. Фото: ТГ/Бондаренко

- Наша главная задача сегодня - вывести дороги ДНР на качественно новый уровень надежности. Но без этой рутинной, ежедневной работы по содержанию магистралей любые капитальные ремонты быстро придут в негодность, - отметил Александр Бондаренко.

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