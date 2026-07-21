Наставничество, юридическая помощь и звание «Ветеран труда»: Что предусматривает новый указ о статусе учителя и как его оценивают в ДНР

Указ Президента РФ Владимира Путина закрепляет на государственном уровне особый статус и общественную значимость профессии учителя Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике прокомментировали указ Президента РФ Владимира Путина, который закрепляет на государственном уровне особый статус и общественную значимость профессии учителя.

По словам депутата Народного Совета ДНР, заслуженного деятеля искусств Республики Александра Парецкого, впервые в новейшей истории России роль педагога признана не просто как профессия, а как важная миссия - она обеспечивает сохранение и развитие интеллектуального, нравственного и культурного потенциала общества.

Указ предусматривает широкий комплекс мер поддержки педагогов. Учителям гарантируют непрерывное методическое сопровождение и доступ к дополнительному профессиональному образованию на протяжении всей карьеры. Для начинающих специалистов вводят обязательную систему наставничества сроком не менее года.

Среди других мер - право педагогов на бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам, защита от угроз, связанных с работой, а также присвоение звания «Ветеран труда» учителям со стажем от 25 лет. Кроме того, педагоги смогут бесплатно посещать государственные музеи не реже раза в месяц. Главам регионов рекомендовано также обеспечить приоритетный прием детей учителей в детские сады.

Александр Парецкий подчеркнул, что для жителей ДНР этот указ - не просто набор норм, а мощный сигнал поддержки.

- Наши учителя работают в особых условиях, подчас под обстрелами, воспитывая детей в непростых реалиях военного времени. Они не просто дают знания - они сохраняют нашу идентичность, наш язык, нашу историю. Они - настоящие герои мирного фронта. И теперь их подвиг и труд получают достойное признание на самом высоком уровне. Уверен, что все новые меры поддержки будут в полной мере реализованы и в нашей Республике, - заявил он.

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