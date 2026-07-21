На арендованных складах правоохранители обнаружили похищенную технику. Фото: ТГ/Волк

Правоохранители пресекли деятельность крупной преступной группировки, которая промышляла кражей оборудования. Задержания подозреваемых прошли сразу в нескольких регионах России, в том числе в ДНР. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

- Полицейские установили 9 подозреваемых в совершении 38 мошенничеств в отношении юридических лиц на территории 10 субъектов Российской Федерации. Задержания провели на территории Московской, Новосибирской, Вологодской и Саратовской областей, а также Донецкой Народной Республики, - заявила она.

В ДНР задержали мошенников, промышлявших кражей оборудования t.me/IrinaVolk_MVD

Схема обмана была отлажена: злоумышленники искали в интернете организации, которые торгуют различным оборудованием. Договоры на поставку заключались на условиях постоплаты - при этом мошенники представлялись представителями различных фирм и даже государственных структур. Получив товар по поддельным документам, преступники перепродавали его, а деньги поставщикам так и не перечисляли.

У группировки был собственный колл-центр за рубежом: именно оттуда и велись все переговоры с потенциальными жертвами.

В ходе оперативных мероприятий в домах задержанных изъяли средства связи, банковские карты, компьютеры и поддельные печати. На арендованных складах правоохранители обнаружили похищенную технику - ее общая стоимость оценивается в 100 миллионов рублей.

Часть оборудования, которую злоумышленники не успели сбыть, будет возвращена законным владельцам. Следователи продолжают работу, чтобы выявить и других поставщиков, пострадавших от действий группировки.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

- Фигуранты заключены под стражу, - заявила Ирина Волк.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе парень вовлек 17-летнего товарища в кражи мопедов и мотоциклов

Молодые люди продавали похищенный транспорт в разных районах Мариуполя (подробнее)