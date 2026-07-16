Штрафы за кадры «прилетов»: В ДНР владелец телеграм-канала ответит за публикацию последствий атак ВСУ

Администратор телеграм-канала будет оштрафован за публикацию видео с последствиями атак ВСУ. Фото: Штаб обороны ДНР

Администратор телеграм-канала в ДНР будет оштрафован за публикацию видео с последствиями атак ВСУ. Как заявили в Штабе обороны ДНР, публикации велись без специальной аккредитации и нарушали статью 9.1 Закона об административной ответственности.

- В соответствии со статьей 9.1. Закона об административной ответственности в Донецкой Народной Республике, администратор регионального tg-канала, публиковавший видео о последствиях обстрелов без специальной аккредитации понесет наказание в виде штрафа более чем по 20 эпизодам, - заявили там.

Противник в течение двух месяцев автоматически скачивал эти видео с канала, чтобы подтверждать поражение объектов и планировать повторные удары, в том числе по экстренным службам.

- Враг использовал эти видео для подтверждения огневых поражений и ведения подрывной работы, - отметили в Штабе.

Оперативные мероприятия по делу провели сотрудники УФСБ России по ДНР. Сам мужчина рассказал, что ведет телеграм-канал с 2017 года. В качестве контента он публиковал в том числе и кадры последствий атак ВСУ.

Напомним, что в ДНР действует запрет на публикацию и распространение данных военного характера - в том о последствиях прилетов БПЛА ВСУ, работе ПВО, дислокации боевых сил и применении вооружений. Ограничения не касаются федеральных и местных органов власти, а также аккредитованных лиц, включая журналистов.

Жителям ДНР напоминают: публикация подобных кадров играет на руку врагу.

- Не давайте противнику возможности для корректировки. СНЯЛ ПРИЛЕТ - ПОМОГ ВРАГУ! - подчеркивают в Штабе обороны ДНР.

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