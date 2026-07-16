Одна сделка изменила все: Почему 1889 год стал переломным в истории Донбасса

В 1889 году Юзовка перестала быть арендованной землей и стала основой промышленного могущества Донбасса. Фото: сгенерировано нейросетью

В истории Донбасса есть даты, которые на первый взгляд выглядят вполне буднично, однако за некоторыми из них скрываются переломные моменты в судьбе региона. Об одной из таких поворотных точек рассказал сенатор Российской Федерации от ДНР Александр Волошин.

Речь идет о 1889 годе. Именно тогда Новороссийское общество каменноугольных, железных и рельсовых заводов выкупило у наследников генерала Ливена земли в Юзовке (ныне Донецк) - территории, на которых предприятие работало на правах аренды почти двадцать лет.

В 1889 году Юзовка перестала быть арендованной землей и стала основой промышленного могущества Донбасса. Фото: ТГ/Волошин

Казалось бы, это была обычная хозяйственная операция - смена собственника. Однако ее значение оказалось куда масштабнее. Пока земля оставалась в аренде, любые крупные инвестиции были рискованными: сложно строить долгосрочные планы, когда нет уверенности в завтрашнем дне. Выкуп земель дал компании прочный фундамент для масштабного развития.

Сразу после этого началась активная модернизация производства. Мощности предприятия расширялись, металлургические процессы совершенствовались, возводились новые объекты. Особое внимание было уделено выпуску тяжелых стальных рельсов - продукции, которая в ту эпоху пользовалась огромным спросом из-за бурного строительства железных дорог по всей Российской империи.

Донбасский металл поставлялся на крупнейшие магистрали страны - от западных губерний до восточных окраин. Рост производства напрямую повлиял и на облик самой Юзовки. На смену временным рабочим поселениям пришли полноценные кварталы, появились больницы, казармы и другие объекты социальной инфраструктуры. Это позволило решить одну из главных проблем - привлечение и удержание квалифицированных кадров.

К 1889 году Юзовский завод уже производил более 10 миллионов пудов чугуна в год.

- Но это был только старт. Всего через десятилетие небольшой заводской посёлок превратится в один из крупнейших металлургических центров Российской империи, чье развитие навсегда изменит промышленную карту Донбасса, - отметил сенатор.

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