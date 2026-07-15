Под дронами - на электровелосипедах: Волонтеры, рискуя собой, доставляют воду маломобильным жителям Горловки

В условиях сложной оперативной обстановки волонтеры продолжают оказывать помощь жителям Горловки. Фото: «Движение Первых»

В условиях сложной оперативной обстановки волонтеры «Движения Первых» в Горловке продолжают оказывать адресную помощь маломобильным и пожилым жителям города. Одним из ключевых направлений их работы стала еженедельная доставка питьевой воды - услуга, жизненно важная для тех, кто не может самостоятельно добраться до пунктов раздачи.

В условиях сложной оперативной обстановки волонтеры продолжают оказывать помощь жителям Горловки. Фото: «Движение Первых»

Из-за угрозы атак беспилотников ВСУ активисты были вынуждены скорректировать формат работы: вместо автомобилей они теперь используют электровелосипеды. Такой транспорт позволяет оперативно передвигаться по городу и при необходимости быстро укрыться.

В условиях сложной оперативной обстановки волонтеры продолжают оказывать помощь жителям Горловки. Фото: «Движение Первых»

Недавно одна из волонтерских групп столкнулась с прямой угрозой: во время выполнения маршрута над ребятами начал кружить вражеский БПЛА. Несмотря на опасность, волонтеры быстро сориентировались на местности и развезли воду по 10 адресам. По итогу они доставили нуждающимся горловчанам 100 литров питьевой воды.

- Под дронами на электровелосипеде. Так ребята из «Движения Первых» доставили 100 литров воды маломобильным жителям Горловки. Егор, Павел и Даниил попали под вражеский дрон. Но это не помешало им доставить питьевую воду по графику тем, кто в ней особенно нуждается, - рассказал в своих соцсетях министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

Он добавил, что подобные акции стали неотъемлемой частью жизни города и проводятся регулярно на протяжении почти двух лет. Молодежь тут не просто говорит о помощи, а действует вопреки всему, подчеркнул министр.

В условиях сложной оперативной обстановки волонтеры продолжают оказывать помощь жителям Горловки. Фото: «Движение Первых»

Главный специалист «Движения Первых» по организации работы в городском округе Горловка Даниил Карабаев подчеркивает: в городе, который подвергается постоянным обстрелам, особенно важно жить одной большой семьей.

- Так и работаем: под угрозой беспилотников развозим людям воду, потому что мы должны это делать. Люди на нас надеются, - говорит он.

Активист верит, что сообщество взаимопомощи должно расти: было бы здорово, если бы в каждом дворе появились ребята, способные адресно помогать пожилым соседям.

В условиях сложной оперативной обстановки волонтеры продолжают оказывать помощь жителям Горловки. Фото: «Движение Первых»

Развоз воды проходит в рамках акции «Эстафета добра», которая является частью инициативы «Благо твори». Проект реализуется при поддержке отдела по делам молодежи Горловской епархии.

Активист Павел Соколов напоминает, что волонтерские часы фиксируются в приложении Добро.рф. В будущем эти баллы могут стать серьезным подспорьем при поступлении в вуз. Но главное, по словам Павла, - это осознание, что ты делаешь что-то по-настоящему нужное.

- Из-за обстановки мы сейчас пересели на электровелосипеды, но продолжаем поддерживать наших пожилых людей. Обязательно присоединяйтесь к нам! - призывает он.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Руководитель МГЕР в ДНР навестил жителей Димитрова и Красноармейска

Сергей Добровольский посетил пункт временного размещения в Мариуполе (подробнее)