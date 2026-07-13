Новруз байрам и кавказское гостеприимство: Как азербайджанская община сохраняет самобытность в Донецке

Азербайджанцы - народ с богатой историей и самобытной культурой, чьи традиции и обычаи органично вплелись в общую палитру городской жизни. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Азербайджанская община - неотъемлемая часть жизни многонационального Донецка. Как отметили в администрации города, азербайджанцы - народ с богатой историей и самобытной культурой, чьи традиции органично вплелись в общую палитру городской жизни.

Первые представители общины появились в донецком крае еще в XIX веке, однако масштабный приток переселенцев пришелся на советский период, когда Донбасс активно развивался как крупный промышленный центр. Значительный рост численности общины наблюдался в конце 1980-х - начале 1990-х годов, и во многом был обусловлен последствиями Карабахского конфликта.

Сегодня азербайджанская культура в Донецке остается живой и открытой для горожан. Одним из главных праздников общины считается Новруз байрам - праздник весны и обновления. В его честь в городе проходят концерты, демонстрируются национальные танцы, гостей угощают традиционными блюдами. Важной деталью торжества выступает хонча с проросшей зеленью - символ пробуждения природы и надежды на добрые перемены. Такие мероприятия позволяют жителям города глубже узнать культуру азербайджанцев и почувствовать ее тепло и гостеприимство.

Азербайджанцы - народ с богатой историей и самобытной культурой, чьи традиции и обычаи органично вплелись в общую палитру городской жизни. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Важную роль играют также мероприятия, объединяющие разные народы и конфессии. К примеру, республиканский ифтар, организованный Духовным управлением мусульман ДНР при поддержке Духовного управления мусульман РФ. В 2026 году в трапезе разговения принимали участие имамы, председатели общин, прихожане и почетные гости, в числе которых был руководитель «Конгресса азербайджанцев Донбасса». Встреча стала еще одним доказательством того, как общие традиции и уважение к разным культурам помогают выстраивать мосты между народами.

В мэрии подчеркивают: сегодня азербайджанская община в Донецке остается активной и сплоченной.

- Через праздники, кухню, благотворительность и участие в городских событиях община делится своим теплом, несмотря на небольшую численность, она вносит заметный вклад в культурную жизнь города, - отметили в городской администрации.

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