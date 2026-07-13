Стратегия развития на 20 лет вперед: В ДНР сводят воедино предложения жителей и предприятий

Доработка документа с учетом всех поступивших инициатив должна быть завершена в течение месяца. Фото: ТГ/Макаров

В ДНР формируют Стратегию социально-экономического развития до 2042 года. Уже собраны десятки тысяч идей от жителей и бизнеса. Об этом сообщил вице-премьер Республики Кирилл Макаров.

- Мы собрали мнения более 33 000 жителей Республики, предложения свыше 150 предприятий и десятки отраслевых инициатив, - заявил он.

Над сводом идей и их проработкой все выходные трудились представители Правительства ДНР во главе с председателем Андреем Чертковым, а также министры и главы муниципалитетов. Задача - создать единый, сбалансированный документ, который станет реальным долгосрочным планом развития территории.

Доработка документа с учетом всех поступивших инициатив должна быть завершена в течение месяца. Фото: ТГ/Макаров

Как отметил Кирилл Макаров, важно найти решения, которые будут учитывать интересы всех - крупных городов и небольших населенных пунктов, промышленности и социальной сферы, ведомств и муниципалитетов. Где-то их видение ситуации совпадает, а где-то различается, и именно поиск компромиссных, но эффективных решений делает стратегию по-настоящему рабочим инструментом.

Сейчас наступает наиболее сложный этап.

- Когда все предложения собраны, нужно определить приоритеты. Невозможно включить в стратегию все сразу - не потому, что какие-то направления менее важны, а потому, что стратегия - это всегда выбор. И очень важно, чтобы через двадцать лет этот выбор стал поводом для гордости, а не для сожалений, - подчеркнул вице-премьер.

Доработка документа с учетом всех поступивших инициатив должна быть завершена в течение месяца. Фото: ТГ/Макаров

Доработка документа с учетом всех поступивших инициатив должна быть завершена в течение месяца. После этого Стратегию представят на рассмотрение Главы Республики Дениса Пушилина. Итоговый план должен отразить не только текущие потребности региона, но и долгосрочные цели, способные обеспечить устойчивое развитие ДНР на ближайшие два десятилетия.

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