Для участников футбольного турнира подготовили насыщенную культурную программу. Фото: ТГ/Волошин

Молодежный состав команды «Шахтер» из Донецка стал серебряным призером Международного Кубка Дружбы «Код непокоренных», который прошел в Москве. В турнире участвовали восемь юношеских команд из России, Сербии и Абхазии.

Для участников футбольного турнира подготовили насыщенную культурную программу. Фото: ТГ/Волошин

По итогам напряженных матчей первое место заняла сборная Абхазии, донецкий «Шахтер» остановился в шаге от золота, завоевав серебро, а бронзовые медали достались московскому «Лучу». Сенатор России от ДНР Александр Волошин отметил, что два дня соревнований наглядно показали объединяющую силу спорта.

Для участников футбольного турнира подготовили насыщенную культурную программу. Фото: ТГ/Волошин

Однако финальный свисток не стал точкой в истории Кубка: организаторы подготовили для участников насыщенную культурную программу. Третий день турнира молодежь провела, знакомясь с Москвой. Ребята побывали на Красной площади, в Кремле, Успенском соборе и Оружейной палате, а также совершили прогулку по Москве-реке на теплоходе. Столица раскрылась перед юными спортсменами во всей своей красе.

Для участников футбольного турнира подготовили насыщенную культурную программу. Фото: ТГ/Волошин

Одним из самых запоминающихся событий стало посещение футбольного клуба «Спартак» и встреча с сербским защитником Срджаном Бабичем. Для многих игроков разговор с опытным футболистом оказался не менее ценным, чем сами матчи: он вдохновил ребят и дал им новые ориентиры.

Для участников футбольного турнира подготовили насыщенную культурную программу. Фото: ТГ/Волошин

Для участников футбольного турнира подготовили насыщенную культурную программу. Фото: ТГ/Волошин

- Международный Кубок Дружбы - это прежде всего про общение. Желаю всем как можно больше таких матчей и турниров. Мне кажется, это замечательно, когда дети объединяются и получают подобный опыт. Сегодня - опыт из России. И я надеюсь, что и у нас будет так же. Желаю всем самого наилучшего и приглашаю всех молодых спортсменов на МФМ-2026 в Екатеринбурге, - отметил сербский футболист.

Для участников футбольного турнира подготовили насыщенную культурную программу. Фото: ТГ/Волошин

Сенатор Волошин добавил, что за время турнира участники по-настоящему сдружились: вместе открывали для себя Москву, общались, делились историями и учились понимать друг друга.

Для участников футбольного турнира подготовили насыщенную культурную программу. Фото: ТГ/Волошин

Для участников футбольного турнира подготовили насыщенную культурную программу. Фото: ТГ/Волошин

- Именно ради этого и создавался Кубок Дружбы - чтобы молодые люди из разных стран находили общий язык, а взаимное уважение и доверие становились крепче любых границ, - подчеркнул он.

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