Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в ДНР, направленных на привлечение квалифицированных медицинских кадров в сельские населенные пункты и небольшие города. Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и федеральной программы «Медицинские кадры».
Как пояснили в Министерстве здравоохранения Республики, в этом году воспользоваться программой смогут 45 специалистов: 35 врачей и 10 сотрудников среднего медперсонала. Для сравнения: в 2025 году участниками программ были 28 врачей и 5 фельдшеров.
С 2024 года в ДНР размеры единовременных компенсационных выплат медицинским работникам существенно возросли:
для врачей - с 1 миллиона до 2 миллионов рублей;
для фельдшеров - с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Такие меры призваны повысить привлекательность работы в небольших населенных пунктах и закрыть кадровый дефицит в первичном звене здравоохранения.
Чтобы претендовать на выплату, специалист должен соответствовать ряду условий:
- прибыть или переехать на работу в сельский населенный пункт, поселок городского типа либо город с населением до 50 тысяч человек в текущем году;
- заключить трудовой договор и исполнять обязанности в течение 5 лет со дня его подписания на должности, предусмотренной договором;
- занимать вакансию, включенную в программный реестр должностей медицинских работников на очередной финансовый год, - именно при замещении таких позиций предусмотрены единовременные выплаты.
Прием документов на получение единовременной компенсационной выплаты ведется в секторе кадровой политики Министерства здравоохранения ДНР.
Адрес: город Донецк, проспект Богдана Хмельницкого, 102, кабинет 1306.
Телефон для справок: +7 856 303 27 76.
- Привлечение квалифицированных кадров в сельскую местность остается одним из приоритетных направлений развития здравоохранения Республики, - отметили в Минздраве ДНР.
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