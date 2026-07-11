Привлечение квалифицированных кадров в сельскую местность остается одним из приоритетных направлений развития здравоохранения Республики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в ДНР, направленных на привлечение квалифицированных медицинских кадров в сельские населенные пункты и небольшие города. Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и федеральной программы «Медицинские кадры».

Сколько специалистов планируют привлечь в 2026 году

Как пояснили в Министерстве здравоохранения Республики, в этом году воспользоваться программой смогут 45 специалистов: 35 врачей и 10 сотрудников среднего медперсонала. Для сравнения: в 2025 году участниками программ были 28 врачей и 5 фельдшеров.

Размеры выплат

С 2024 года в ДНР размеры единовременных компенсационных выплат медицинским работникам существенно возросли:

для врачей - с 1 миллиона до 2 миллионов рублей;

для фельдшеров - с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Такие меры призваны повысить привлекательность работы в небольших населенных пунктах и закрыть кадровый дефицит в первичном звене здравоохранения.

Кто может участвовать в программе

Чтобы претендовать на выплату, специалист должен соответствовать ряду условий:

- прибыть или переехать на работу в сельский населенный пункт, поселок городского типа либо город с населением до 50 тысяч человек в текущем году;

- заключить трудовой договор и исполнять обязанности в течение 5 лет со дня его подписания на должности, предусмотренной договором;

- занимать вакансию, включенную в программный реестр должностей медицинских работников на очередной финансовый год, - именно при замещении таких позиций предусмотрены единовременные выплаты.

Куда подавать документы

Прием документов на получение единовременной компенсационной выплаты ведется в секторе кадровой политики Министерства здравоохранения ДНР.

Адрес: город Донецк, проспект Богдана Хмельницкого, 102, кабинет 1306.

Телефон для справок: +7 856 303 27 76.

- Привлечение квалифицированных кадров в сельскую местность остается одним из приоритетных направлений развития здравоохранения Республики, - отметили в Минздраве ДНР.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как закрыть больничный в ДНР онлайн: Простая инструкция и преимущества сервиса

Жители ДНР могут закрыть больничный лист без посещения поликлиники (подробнее)