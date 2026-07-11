«Липовый» мед: В ДНР пытались продать почти 38 тонн продукции сомнительного происхождения

В ДНР пытались незаконно легализовать крупную партию подозрительного меда (архивное фото) Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР пытались незаконно легализовать крупную партию подозрительного меда. По данным Управления Россельхознадзора по ДНР и ЛНР, инцидент был зафиксирован 30 июня текущего года в результате планового мониторинга государственной информационной системы «Меркурий».

Схема, которую использовали злоумышленники, строилась на оформлении сопроводительных документов в нерабочее время. Оформить партию меда объемом 37,6 тонны они пытались ночью, непосредственно перед отправкой. Уполномоченные лица от имени ИП Серова А.В. и ООО «ТАРСАЙД МЕД ГРУПП» временно подключались к учетным записям физических лиц, которые, как выяснилось, либо вовсе не занимались пчеловодством, либо их реальное производство меда не могло обеспечить заявленные объемы.

После проведения фиктивных производственных операций на сомнительную продукцию было выдано 12 транспортных ветеринарных сопроводительных документов. Партия предназначалась для дальнейшей отправки в Запорожскую область.

В ответ на выявленные нарушения Россельхознадзор провел серию контрольных мероприятий. В результате всем причастным лицам были направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, в федеральной государственной информационной системе «ВетИС» аннулировали записи журналов, касающиеся продукции неизвестного происхождения, а регистрация ответственных лиц была временно приостановлена.

Для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения потенциально небезопасной пищевой продукции, всю информацию оперативно передали в исполнительные и надзорные органы ДНР, а также в территориальные подразделения Россельхознадзора в причастных субъектах РФ. Сейчас ситуация остается на контроле ведомства.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефонные мошенники похитили у жительниц Донецка более 23 миллионов рублей

В ДНР полиция возбудила уголовные дела после серии крупных фактов телефонного обмана (подробнее)