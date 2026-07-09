В ДНР утвердили строительство семи крупных жилых кварталов

Новых жилых комплексов в регионе с каждым годом будет становиться все больше Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В регионе утвердили планы по созданию семи крупных жилых кварталов, общая площадь которых составит 267 гектаров. Этот проект реализуется в рамках долгосрочной стратегии комплексного развития территорий и рассчитан до 2038 года.

В Минстрое ДНР рассказали, что новые жилищные комплексы возведут в трех городах региона. В Донецке вырастут сразу четыре жилых квартала - они появятся в Буденновском, Киевском и Куйбышевском районах. В Макеевке – два – их построят в Советском и Червоногвардейском районах. Еще один современный квартал построят в Жовтневом районе Мариуполя.

Проекты также предусматривают создание полноценной, комфортной среды: здесь проложат дороги, наладят транспортное сообщение, откроют социальные объекты и бытовые службы.

Директор департамента градостроительства и архитектуры Минстроя ДНР Виктория Сокова отметила, что приоритетом для министерства является качество городской среды, а не просто ввод квадратных метров.

- Наша главная задача - строить не квадратные метры, а комфортную среду для будущих поколений. Мы закладываем фундамент для развития городов на десятилетия вперед, - сказала Сокова.

В министерстве сообщили, что в Донецке и Макеевке появятся жилые высотки, этажность которых превысит 25 этажей. Застройщики, которые займутся развитием пустующих земельных участков в этих городах, уже определены.

- В результате совместной работы были подписаны протоколы с победителями открытых всероссийских аукционов, где предусматривается комплексное развитие территорий в городе Донецке и в Макеевке соответствующими победителями. По истечении этой работы мы заключаем договоры о комплексном развитии территорий, - заявил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР Максим Жуковский.

Застройщики будут работать в Киевском районе Донецка, а также в Советском и Червоногвардейском районах Макеевки.

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