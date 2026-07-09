На какую поддержку могут рассчитывать дети-сироты и приемные семьи в ДНР

Ежемесячное пособие на подопечных детей назначается по месту жительства ребенка. Фото: Минтруда ДНР

Региональный закон о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей определяет порядок предоставления ежемесячного пособия. Оно предназначено для временных и постоянных опекунов (попечителей).

- Ежемесячное пособие на подопечных детей назначается по месту жительства ребенка. Начисление начинается со дня назначения опекуна (попечителя) и продолжается до достижения ребенком 18-летнего возраста, - рассказали в Минтруда ДНР. - В случае установления предварительной опеки или попечительства, пособие назначается с момента назначения временно назначенного опекуна (попечителя) на период действия такой опеки.

В ведомстве отметили, что пособие не назначается и не выплачивается на детей, находящихся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот. Также пособие не выплачивается на детей, в отношении которых опекуны назначены по заявлению родителей.

- Размер ежемесячного пособия на подопечных детей установлен в размере одного прожиточного минимума для детей, действующего в Донецкой Народной Республике, на каждого ребенка. С 1 января 2026 года прожиточный минимум для детей в Республике составляет 17 269 рублей, - рассказали в Минтруда региона.

Гражданам, которые до 1 января этого года уже состояли на учете в органе социальной защиты как получатели государственной помощи на детей под опекой или попечительством, выплата ежемесячного пособия назначалась автоматически в беззаявительном порядке. Остальным необходимо подать заявление в орган социальной защиты по месту жительства либо в МФЦ.

- Этот закон – важный шаг к обеспечению достойных условий жизни и развития для каждого ребенка, лишенного родительской заботы, и поддержка тех, кто берет на себя эту благородную миссию, - отметил министр труда и социальной защиты ДНР Алексей Исаев.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ:

1) заявление

2) копия документа, удостоверяющего личность, с представлением оригинала для обозрения;

3) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя и подопечных детей с представлением оригинала для обозрения;

4) копия свидетельства о рождении ребенка с представлением оригинала для обозрения;

5) копия решения (акта) органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства), в том числе по договору о приемной семье, предварительной опеки (попечительства) (для опекуна/временно назначенного опекуна);

6) копия договора о приемной семье;

7) копия документа об установлении инвалидности (для ребенка-инвалида) с представлением оригинала для обозрения;

8) информация с места обучения подопечного ребенка, кроме дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, с указанием сведений о нахождении (непребывании) на полном государственном обеспечении;

9) реквизиты счета в кредитной организации, с которой заключен соответствующий договор, открытого на имя подопечного и заявителя (в отношении приёмного родителя), в случае выбора способа выплаты через кредитные организации.

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