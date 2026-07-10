Маленькая девочка стала совершеннолетней и теперь собирается доказать, что ее маму на самом деле убили

Семь лет назад смерть Анжелики признали несчастным случаем. Фото: КП-Самара

9 августа 2019 года навсегда врезалось в память Даши. Тогда ей было одиннадцать, в тот летний вечер она играла дома, мама Анжелика занималась хозяйством. Девочка еще не знала, что видит самого любимого человека в последний раз. Анжелика утонула в озере, куда отправилась со знакомым мужчиной. Официальная версия – трагическая случайность. Но родные погибшей всегда были уверены, что здесь не все чисто. Спустя годы, когда Дарья стала совершеннолетней, она обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой заново проверить обстоятельства смерти матери.

СТРАШНАЯ ВЕСТЬ

О происшествии на водоеме у села Новопавловка Самарской области заговорили 12 августа 2019 года. Как сообщает «КП-Самара», в новостях лаконично сообщили: «На озере утонула 43-летняя женщина, причины выясняются».

Анжелики не стало 10 августа. Накануне они с дочерью были дома, в селе Красноармейское. Вечером Даша ненадолго сбегала к подруге, а вернувшись, села за компьютер. В какой-то момент мама вышла из дома, и исчезла.

«Я не припомню, чтобы она объясняла, куда и зачем идет. Помню только, что ушла, а на часах уже было поздно. Когда время потянулось, а ее все не было, меня охватило беспокойство. Обычно в этот час она уже укладывала меня спать. А тут странная, тягучая тревога», - вспоминает Дарья.

Когда ожидание совсем затянулось, Даша набрала мамин номер – в ответ тишина. Тогда девочка позвонила бабушке, и та пообещала забрать внучку. Почти сразу телефон ожил: мама перезвонила сама.

«Я услышала ее голос и успокоилась. Потом пришла бабушка, и я ушла к ней ночевать», - говорит девушка.

А уже наутро, 10 августа, к бабушкиному дому подбежала взволнованная соседка и выпалила страшное: Анжелика утонула в озере.

ПЕРЕДАЛ ДЕНЬГИ И ИСЧЕЗ

Тело женщины обнаружили водолазы областной поисково-спасательной службы в машине, которая лежала на дне озера Штаны. Это озеро находится прямо при въезде в поселок Новопавловка, всего в 15 километрах от Красноармейского, где жила Анжелика. Туда она уехала на авто вместе с соседом, с которым ее связывали близкие отношения.

«Я знала этого мужчину, он иногда заходил к нам с собакой. Говорили, что он приезжий, работал в селе вахтовым методом. После трагедии мне рассказали, что они с мамой целенаправленно отправились на озеро. Возможно, хотели побыть вдвоем, но точной цели я не знаю», - продолжает Дарья.

Все, что известно о событиях на берегу, является версией выжившего мужчины. По его словам, машина внезапно сорвалась с ручника и скатилась в воду с обрыва. Он спасся, Анжелика – нет.

Странно, что на том озере нет ни крутого склона, ни обрыва. К этому человеку у родни погибшей осталось множество вопросов. Позже ходили слухи, что он ранее был судим за убийство и отбывал срок. Как говорит дочь, в день смерти мамы этот хороший знакомый съехал с арендованной квартиры, и больше его никто из жителей села не видел. Перед исчезновением через ту же соседку, которая первой принесла весть о гибели, он передал семье деньги. Мол, это компенсация, и он очень любил Анжелику и сожалеет о случившемся».

«ЗАЧЕМ ТЫ ЭТО ЗАТЕЯЛА?»

Повзрослев, Дарья решила сама докопаться до истины. Но вместо поддержки в родном селе наткнулась на стену непонимания.

«Мне прямо говорили: "Зачем ты ворошишь прошлое? Оставь, и тебя могут убрать". Все твердят: брось, не трогай мертвых. А я просто хочу справедливости. Не понимаю, почему людей это раздражает. Мама была яркой, ее знало полсела – она работала в продуктовом магазине. И что самое дикое, что некоторые умудрились обвинить в ее смерти меня! Дескать, если бы я не ушла к подруге в тот вечер, она бы не поехала на озеро и осталась жива», - говорит девушка, которая твердо намерена добиться правды.

Она разместила в соцсетях пост с просьбой к односельчанам, чтобы они прекратили попытки запугать ее и посеять сомнения.

«В этом году исполнится семь лет, как я живу с этой душевной болью. И все мои подозрения – не на пустом месте. Мне больно слышать, что я якобы одержима этой историей. Какой бы ни была официальная версия после повторного расследования, я приму ее, но только после честной проверки», - резюмирует Дарья.

В 2026 году девушка направила письмо главе СК России. В ведомстве подтвердили, что уголовное дело находится в производстве, а его материалы – под контролем центрального аппарата. Выводы первой экспертизы вызывают у нее серьезные сомнения. Поэтому она добивается новой, независимой и подала ходатайство об эксгумации

«Я не отступлю – правда должна быть восстановлена», - твердо настроена повзрослевшая дочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Именинница внезапно пропала посреди ночи, а затем ее тело нашли на заднем сиденье утопленного в реке автомобиля

Поиски пропавшего молодого парня завершены трагически: это стало большим ударом для его мамы